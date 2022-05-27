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明翹匯複式指引呎價4萬 挑戰青衣紀錄 最大2685呎4房3套 售價或逾億

【明報專訊】市况好轉，新盤市場本月錄近1400宗成交之際，發展商積極部署推售現樓餘貨，尤其是面積較大的特色戶。近期陸續入伙的佳明（1217）青衣新盤明翹匯，尚餘約50伙待售，主要為3房及4房大宅，亦包括6伙頂層複式戶。佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，現正部署下半年推出項目複式戶招標，指引呎價約4萬元，有望創青衣區新高。

明報記者 容婌維、陳寶恩

資料顯示，現時青衣最高一手呎價紀錄，為宏安（1243）同區薈藍一個203方呎頂層連天台開放式戶，上月以655萬元售出，實呎高見32,266元。明翹匯設有6個頂層複式戶，實用面積1829至2685方呎，分別採3房2套及4房3套連平台戶型；以指引呎價4萬元計，有關售價有機會達7316萬至逾億元。

明翹匯亦推出8伙於下周一（30日）起招標，單位實用面積755至808方呎，涵蓋3房至4房戶，而項目今日起開放現樓供準買家預約參觀。顏景鳳表示，為方便住戶出入交通，最快於7月起提供專車，來往明翹匯及港鐵南昌站，預計車程約十餘分鐘，有關專車服務時間表將按住戶使用情况而定。

緹山特色戶示位下周一起招標

多個豪宅新盤重啟銷售，嘉里建設（0683）旗下已屆現樓、位於九龍半山龍駒道的緹山，最新推出1座7樓A室，亦於下周一（30日）起招標。大宅佔了7樓全層，屬4套房連工作間連廁間隔，實用3017方呎，連91方呎平台、2111方呎天台及380方呎前庭，為項目示範單位。緹山共有兩伙同類的分層頂層連天台大宅，其中2座7樓A室，面積、間隔一樣，2019年5月曾以3.0713億元連兩個車位售出，實呎約10.18萬元。

天晉IIIA洋房5125萬沽雙破頂

新地（0016）旗下入伙約6年的將軍澳天晉IIIA ，新近錄得一宗洋房成交，成交價及呎價雙雙創項目新高。成交紀錄冊顯示，項目H6洋房以5124.71萬元招標售出，物業樓高3層，外望開揚街景及馬路景，3房雙套房間隔，實用1594方呎，連192方呎平台、1440方呎花園及259方呎天台，附私人泳池，實呎32,150元。項目共有5間洋房，已累計售出4間，餘下實用面積1594方呎的H5洋房待售。

鷹君白石角朗濤加推9伙

新地同系大埔白石角Silicon Hill第1期推售在即，同區入伙近兩年的鷹君（0041）白石角朗濤，趁機加推應市，昨加推9伙2房及2房連儲物室單位，實用752至781方呎，折實價1182.3萬至1825.6萬元，折實實呎15,138至24,244元，折實平均實呎21,602元，落實下周一於項目現樓發售。

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