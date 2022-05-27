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大家樂家族成員4200萬入市荃灣商廈

【明報專訊】樓市活躍，部分投資者接連入市，其中大家樂（0341）家族成員，最新以逾4200萬元購入荃灣商廈國際企業中心三期（IEC3）兩個單位，而嘉林物流創辦人陳善飛，則以4720萬元購入青衣工業中心逾1.4萬方呎樓面。

資料顯示，由第一集團拆售的國際企業中心三期19樓02及03室，連2個電動車車位及2個電單車位，上月以合共4201.68萬元售出，買家以Ellensburg Limited作登記，董事為大家樂首席執行官羅德承（Peter），上述單位面積共3504方呎，平均呎價約1.2萬元。

嘉林物流創辦人4720萬購青衣工廈

另資料顯示，青衣工業中心B座低層1至4室連兩個車位，本月中以4720萬元售出，登記買家為M Link Investment Limited，董事包括嘉林物流創辦人陳善飛等，上述物業總面積約14,612方呎，呎價約3230元。原業主2016年以4550萬元購入，持貨約6年，帳面僅獲利170萬元或3.7%。

傲晴拆售工作室 181呎186萬入場

此外，亦有財團趁市况轉旺拆售工作室，由蜂鳥資本發展的葵涌工作室傲晴正進行拆售，蜂鳥母公司永安達集團董事總經理陳賢翰表示，傲晴位於葵涌美和工業大廈13樓全層，共27個工作室，面積由約181至321方呎，售價由約185.5萬至301.5萬元，其中最低售價185.5萬元工作室，面積僅186方呎，買家可獲豁免買家律師費及印花稅。蜂鳥資本營運總監洪千媃表示，早前逾3300萬元購入該物業，其後裝修，總投資額達6000萬元，若27個工作室全數售出，套現約7000萬元。

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