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官方樓指終止3連跌 上月反彈0.5% 放寬按保效應 大單位按月最多升近2%

【明報專訊】第五波疫情大幅緩和，樓市轉趨活躍，加上政府今年2月進一步放寬高成數按保樓價上限，刺激換樓需求，樓價止跌回升。差餉物業估價署最新公布4月售價指數，在連跌3個月後止跌回升，最新報384點，按月升0.5%，當中大單位最多升近2%，明顯跑贏大市。此外，中原城市領先指數CCL（大型單位）最新報185.05點，指數創14周新高外，更是近10個月來首度連升5周，累升更逾2%。

明報記者 林尚民

據差估署公布，4月份本港私宅售價指數最新報384點，按月升0.5%，終止3個月連跌之勢，升幅亦是去年7月以來最大，有關指數自今年1至3月連跌3個月共3%後終見反彈，令今年樓價跌幅收窄至2.5%，而若以單位面積劃分，上月實用1721方呎以上之E類大單位明顯跑贏大市，樓價指數報307.2點，按月升1.99%，其次為實用753至1075方呎之C類中型單位，上月樓價指數報339.3點，按月上升0.92%，升幅同樣凌厲，相信此類物業最受惠於今年2月政府進一步放寬高成數按保樓價上限。

業界料下月公布5月升幅將擴大

萊坊董事兼大中華區研究及諮詢部主管王兆麒表示，4月份官方樓價指數升幅比預期增長快，預料5月份指數將會擴大升勢，而隨着政府放寬按揭成數，樓價800萬至1200萬元單位樓價表現較好，而1200萬至1920萬元的中大型單位市場也會受惠，相信未來受惠於「財爺plan」、樓價800萬至1920萬元的成交量將會上升至佔市場整體成交一半以上。他又稱，最近疫情開始受控，料次季樓市在新盤帶動下「價量齊升」，下半年樓市氣氛將明顯逆轉，今年全年樓價仍有望升近3至5%。

CCL大單位10個月來首見5周連升

另外，CCL（大型單位）最新報185.05點，創14周新高，按周升0.12%，連升5周共2.06%，是自2021年8月（近41周）以來首次連升5周，從後追趕早前落後的升幅。事實上，CCL最新報181.15點，按周跌0.38%；中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報182.04點，按周跌0.53%；CCL（中小型單位）報180.38點，按周跌0.48%，反映期內大型單位樓價表現跑贏大市。

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，上述指數是反映5月5日美國宣布加息半厘當周的市况，亦是2月23日財政預算案宣佈放寬按保後第10周的市况。若以地區分析，港島CCL Mass報184.90點，按周跌0.79%；九龍CCL Mass報174.43點，按周升0.12%；新界東CCL Mass報196.24點，按周跌0.60%；新界西CCL Mass報168.87點，按周跌1.06%。

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