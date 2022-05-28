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啟朗苑1房未補價550萬沽 3年升近倍

【明報專訊】新居屋二手市場持續升溫，鄰近港鐵站的屋苑交投尤其熾熱。東鐵線過海段通車後，啟德啟朗苑再錄未補價二手成交，原業主持貨滿3年額印期滿即沽，帳面賺近1倍離場。

中原地產分行經理劉華剛表示，啟朗苑A座中高層3室，實用面積384方呎，1房間隔，享西南市景，以550萬元未補價成交，實呎14,323元。原業主於2019年4月以285萬元向房署一手購入單位，持貨剛滿3年轉手，帳面獲利265萬元或約93%。

彩興苑未補價2房移民盤 3年升七成

新居屋二手市場亦不乏移民盤，美聯高級分區營業經理黃家明表示，鄰近牛池灣彩雲邨的彩興苑，位於A座彩萱閣低層12室，實用面積389方呎，2房間隔，內籠企理，新近以485萬元未補價易手、實呎12,468元，買家為同區公屋客。原業主2019年5月以283.18萬元向房署一手購入，持貨剛滿3年，因計劃移民英國賣樓套現，帳面獲利201.82萬元或逾七成。

現崇山3房1308萬沽 3年實蝕15%

東九龍居屋備受追捧，惟私宅則錄得二手蝕讓個案。中原地產高級客戶經理冼子軒表示，黃大仙現崇山3A座中高層B室，實用面積約715方呎，3房1套間隔，原業主起初叫價1450萬元放盤，及後累減142萬元或約一成，以1308萬元易手，實呎18,294元。原業主2019年以約1450萬元購入，持貨約3年、額印期滿轉手，帳面蝕142萬元或約9.8%；若連使費計，料需實蝕逾223.9萬元或約15%。

憂加息轉買為租

海珏複式戶4.3萬元租出

個別準買家憂慮息口改變轉買為租，特色租盤備受推捧。中原地產高級資深分區營業經理溫詩雁表示，馬灣珀麗灣第6期海珏33座高層複式戶，實用面積1397方呎，4房雙套間隔、附連約189方呎平台及520方呎天台，享海景，以4.3萬元租出，實用呎租30.8元。業主2017年以1800萬元一手買入單位作收租，是次租金與上一份租約相同，租金回報約2.9厘。

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