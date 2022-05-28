Silicon Hill 3日暫收730票 超額3倍

一手昨沽15伙 星凱‧堤岸佔7伙

星凱．堤岸去年推出至今已累售約840伙、套現逾84億元，項目最新售出的7伙，成交價615.1萬至1618.8萬元、實呎1.93萬至2.37萬元，包括2伙特色戶以招標售出，其中5座5樓F室，實用面積309方呎連143方呎平台，成交價660萬元、實呎2.13萬元。

另信置（0083） 下周開展將軍澳日出康城11期Villa Garda軟銷前，同系與嘉華（0173）、中海外（0688）合作的元朗錦上路站柏瓏II，再沽2伙實用同逾440方呎的2房戶，成交價808萬及811萬元、實呎均逾1.8萬元。柏瓏I、II系列自4月底開售以來累沽1353伙，吸金逾123億元。

至於信置及會德豐等發展的西南九龍長沙灣維港滙II，昨以2377.24萬元，售出2座22樓實用面積741方呎B室，3房連儲物房戶型、實呎3.2萬元。另新世界（0017）大圍站柏傲莊III，新增1宗3房戶取消交易，令項目去年8月中至今，同類個案累增至199宗，佔售出單位總數845伙24%，涉及銷售總值約33億元。