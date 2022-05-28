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新地元朗米埔3地申建住宅共涉5567伙

【明報專訊】新地（0016）近期積極改劃新界西北土地，繼元朗潭尾、石湖圍項目後，再遞交元朗土地的改劃申請，位於區內洋房屋苑錦繡花園旁、米埔攸壆路的兩幅土地，申請興建18幢最高16層的住宅大廈、提供2477伙逾400方呎的住宅單位，連新地去年9月亦就錦壆路地皮向城規會改劃3090伙，3地申建共涉5567伙。

上述鄰近錦繡花園兩地的最新申請，是新地8個月來第四度提交位於元朗的土地改劃申請，4個項目預計共提供逾3萬伙。據城規會文件顯示，新地最新提交改劃申請的土地位於元朗米埔攸壆路丈量約份第104約多個地段，其中攸壆路丈量約份第104約地段第3211號多個地段，地盤面積約46.78萬方呎，目前為「康樂」及「住宅（丙類）」地帶，擬改劃為「住宅（丙類）1」，擬以1.28倍地積比率，興建9幢3至16層、16.2至57.85米（主水平基準上）住宅大廈，以及2幢1至2層高的非住用建築物，提供1228伙、平均面積458方呎的住宅單位，總樓面59.88萬方呎。

另一幅地皮位於攸壆路丈量約份第104約地段第3054號多個地段，地盤面積約49.11萬方呎，目前為「康樂」地帶，申請改劃為「住宅（丙類）1」，擬以1.23倍地積比率發展，擬建9幢3至16層、16.2至57.85米（主水平基準上）住宅大廈，以及1幢1層非住用建築物，提供1249個、平均面積475方呎的單位，總樓面60.4萬方呎。

8個月四度申改劃元朗地 擬建3萬伙

翻查資料，新地早在去年錦壆路原獲批建洋房項目的地皮，向城規會申請作分層住宅發展，擬建10幢3至23層高的分層住宅大廈及4座洋房，涉及3090伙、平均面積約457方呎的住宅單位，總樓面約141.42萬方呎。若上述3個項目同獲城規會批出申請，3個項目將建32座由3至23層高住宅物業，提供5567伙。

新地表示，遞交的改劃申請以配合北部都會區發展策略和北環綫最新進程，配合政府「地盡其用」以增加土地房屋供應的政策，緩解房屋供應短缺的問題。新地續稱，申請地點為「熟地」，2016年已獲准作低密度住宅洋房發展，因應社會對房屋殷切需求，適當提高地積比率，釋放土地發展潛力。同時，申請地點附近住宅以「花園式洋房」為主，是次改劃申請將提供中小型住宅，豐富附近房屋供應組合，為未來的「新田/落馬洲發展樞紐」提供更多元化的居住選擇。

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