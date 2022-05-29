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Prince Central 昨沽8伙 實呎見31780元

【明報專訊】疫情趨穩，發展商推售新盤浪接浪，部署雙盤齊發的新地（0016），昨日推售已屆現樓何文田太子道西的現樓新盤Prince Central，挾名校網及鐵路「三線」優勢，昨日以價單推售的13伙，共售出8伙或62%，最高成交實呎高逾3.1萬元；另同系大埔白石角Silicon Hill 第1期在過去收約1000票認購後，新地擬於短期內再度加推，並計劃於本周內開售，詳情最快今日公布。

去年曾以樓花公布首批50伙價單的Prince Central，新地在開價後突轉軚，決定以現樓推售，事隔一年，項目昨日終開售16伙，以價單形式推售13伙，另推出3伙作招標。市場消息指，項目昨日售出8伙，其中一個實用面積624方呎的3房連套房單位，以1983.1萬元售出，實呎達31,780元。

Silicon Hill 超購4.7倍 短期再加推

另同系位於大埔白石角優景里Silicon Hill 第1期，正接受買家入票認購，市場消息指，項目在過去4日共收約1000票，以以兩張價單共涉174伙計，超額逾4.7倍。據悉，發展商有意短期內再加推應市，部署在本周開售。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，多個發展商在本月內推售新盤，本月至今暫錄得近1400宗一手成交，成交量創半年新高，預計本月全月一手宗數可達1600宗。他續指，本月初美國再次加息，但本港新盤銷情並沒有受影響，反映本港資金充裕，樓市仍獲得支持，多個新盤擬於下月開售，預計6月份一手成交可達2000宗。

九建（0034）快將入伙的將軍澳海茵莊園，發展商上周引入全新付款辦法「海茵超輕鬆置業計劃」後，昨日進行新一輪銷售312伙，市場消息指，昨日售出約10伙。

雅典居3房連車位沽 3年帳賺三成

二手市場方面，優質戶續獲買家追捧。美聯物業助理區域經理陳少鴻表示，馬鞍山雅典居近日錄全海景3房戶成交，單位為5座中層C室，實用面積874方呎，3房連套房及儲物房間隔，享全海景，原業主早前連車位以1450萬元放售，近期獲準買家垂青，議價後以70萬元或近5%、以1380萬元易手，實呎15,789元。原業主2019年3月以1064萬元購入物業，3年額印期滿後即放售，轉手帳面獲利316萬元或30%。

[香港地產]

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