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6焦點新盤4820伙下月搶攻市場 日出康城11期Villa Garda 今啟動宣傳

【明報專訊】將踏入6月，隨着疫情回穩，市場人士普遍認為新盤市况可延續5月旺勢，發展商將繼續開盤，以追回今年首季受第五波疫情重創的賣樓「失地」。本報綜合市場資訊，6月有機會登場的焦點新盤有6個、涉單位總數4820伙（見表）。除已開價的新地（0016）大埔白石角Silicon Hill第1期，銷售進直路外，同系屯門NOVO LAND第1A期亦部署出擊，另信置（0083）牽頭將軍澳日出康城第11期Villa Garda，今日將拉開連串宣傳推廣的序幕；市區方面，恒地（0012）紅磡必嘉坊亦勢成焦點。

明報記者 林可為、陳寶恩

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，疫情日漸緩和，加上港府的防疫措施如期逐步放寬，預計5月一手新盤成交最終逾1450宗，將創自去年11月以來、近6個月按月新高，亦為市場連續兩個月突破千宗一手新盤成交。

至於6月市况展望，陳認為，市場將續有大型新盤推出，初步估計6月一手成交量，可進一步增至1800到2000宗，按月增加近四成，而焦點新盤將遍佈各區，包括新地大埔白石角Silicon Hill 第1期、恒地紅磡必嘉坊、以及信置、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等合作的日出康城11期Villa Garda第1期等。

分析：6月一手成交料增四成至2000宗

事實上，Villa Garda今日將啟動宣傳攻勢，市場預計項目短期內有機會獲批預售樓花，料發展商爭取最快6月登場；Villa Garda分3期發展（分3份預售樓花申請），關鍵日期介乎2024年10月至12月，樓花期約兩年半，共提供1880伙，約80%屬實用300餘至400餘方呎1房、2房戶。Villa Garda其中一項賣點，是信步可達將軍澳海濱長廊，而屋苑與日出康城商場、港鐵康城站亦屬咫尺之遙。若以Villa Garda第1期涉592伙計，首推單位料涉約120伙。

新地或「雙盤齊發」 NOVO LAND主打中細戶

龍頭發展商新地更有機會於6月「雙盤齊發」，除大埔白石角Silicon Hill快將上載銷售安排外，同系屯門欣寶路NOVO LAND，現正待批預售樓花，當中1A期最快6月推售。

新地副董事總經理雷霆早前預告，NOVO LAND屬屯門歷來最大型私宅項目，共分6期發展，提供逾4500伙，其中第1A期提供824伙，主打1房及2房中小型單位；項目預計關鍵日期為明年6月，樓花期約13個月。

恒地必嘉坊1期密鑼緊鼓部署登場

市區方面，恒地密鑼緊鼓部署推售旗下紅磡大型重建項目必嘉坊；項目屬999年地契、分3期發展，由9座組成、提供約2800伙，總樓面逾104萬方呎，當中住宅樓面約87.5萬方呎。

至於率先登場的第1期，主要位處機利士南路一帶，由3座組成、提供約886伙，主打針對上車客、實用約300方呎的1房戶，預計短期上載樓書，首階段推售單位料約300伙；必嘉坊第1期預計關鍵日期為2024年3月，樓花期約22個月。

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