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信置系樓盤5月沽982伙 吸金逾91億稱冠

【明報專訊】5月即將完結，綜合市場資訊，5月截至昨日（29日），整體一手新盤成交累錄約1450宗（見圖），據成交紀錄冊顯示，信置（0083）系樓盤期間累售約982伙（佔同期大市總成交量約67%）、吸金總額料高逾91.46億元，料為5月賣樓王；當中與嘉華（0173）、中海外（0688）等合作元朗錦上路站柏瓏系列，5月累售約967伙、套現逾88億元；何文田嘉道理道ST GEORGE'S MANSIONS售1伙，成交價1.05億元。

此外，信置同系已屆現樓的西貢對面海133 PORTOFINO，最新以2180萬元售出2座2樓A室，實用1076方呎3房連套房間隔，實呎20,260元。

臨近6月，新盤提速部署開售；新地（0016）大埔白石角Silicon Hill 第1期，最新加推第3張價單涉84伙。新地副董事總經理雷霆表示，是次加推84伙，折實均呎17,370元，撇除樓層和景觀因素，屬原價加推，項目自上周三（25日）起收票，5日累積收近1600票，以首3張價單共258伙計，超額約5倍。

Silicon Hill部署端午節假期首輪開售

雷霆表示，Silicon Hill第1期快將公布首個銷售安排，部署6月初端午節假期開售。至於同系太子道西Prince Central，雷霆指項目上周六首日售出8伙，平均成交呎價約2.9萬元，認為成交價理想，項目周三（6月1日）再推售4伙。新地代理總經理胡致遠補充，Silicon Hill 第1期的3號價單涉84伙，包括1房及2房，維持最高17.5%折扣，折實售價535.81萬至792.66萬元，折實實呎16,006至19,735元。

柏傲莊I本月連錄兩宗撻大訂

另一邊廂，預計9月入伙的新世界（0017）大圍站柏傲莊I ，現距入伙期約3個月，5月內連錄兩宗撻大訂；據成交紀錄冊顯示，柏傲莊I第2A座7樓A室，實用814方呎連82方呎平台、3房套間隔，去年6月以2124萬元售出、實呎2.6萬元，買家選用建築期付款，料已付樓價10%訂金，終止交易料損失逾212萬元；計及柏傲莊I 本月初另一宗3B座7樓E室撻大訂，料兩宗撻大訂，涉殺訂總額約382萬元。

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