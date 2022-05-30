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4月商舖買賣102宗 連跌兩個月後回升

標籤：專訪

【明報專訊】第五波疫情緩和，港府的防疫措施陸續放寬，剌激4月商舖買賣註冊回升。美聯旺舖董事梁國文表示，根據美聯工商舖研究部綜合土地註冊處資料顯示，4月商舖買賣註冊宗數錄102宗（具體反映3月市况），連跌兩個月後見回升、按月升43.7%（3月為71宗）；同期買賣註冊金額涉約18.02億元，按月升22.4%（3月14.72億元）。

若按成交銀碼劃分，500萬元或以下，以及500萬元至1000萬元商舖，4月分別錄36宗及12宗買賣註冊，較3月分別按月升63.6%、33.3%；至於銀碼介乎2000萬元至5000萬元，以及5000萬元至1億元商舖買賣註冊，分別按月升58.8%及一倍，分別錄27及4宗。

註冊金額逾18億 按月升逾兩成

不過，價值逾1億元的商舖買賣註冊，4月只錄1宗登記，按月急挫66.7%，為各類銀碼中唯一錄得下跌的組別。

若按地區劃分，4月港島錄得36宗買賣註冊，按月增1.12倍；九龍及新界分別錄約45宗、21宗買賣註冊，按月升約四成及微跌4.5%。至於四大核心區（中環、銅鑼灣、旺角及尖沙嘴），4月錄得13宗商舖買賣註冊，較3月減18.8%，成交主要集中在旺角及尖沙嘴。

梁國文表示，雖然新一輪派發的電子消費券有助刺激消費，但仍難以支持以往以旅客生意為主的高消費行業，料商舖租售市况短期只會保持平穩，直至中港正式通關，才有望刺激舖位租金上升。

[專訪]

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