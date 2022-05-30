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杏花邨均呎升至1.63萬

【明報專訊】近日樓市氣氛已經走出今年初受第五波疫情重創的陰霾，港島東大型屋苑之一、位處柴灣的杏花邨，二手交投持續向好，5月截至25日暫時累積錄約10宗二手成交，連續4個月錄得雙位數成交，5月平均呎價1.63萬元，比4月平均實呎約1.59萬元，按月升約2.6%。

明報記者 陳寶恩

中原高級資深區域營業董事黎妙蘭表示，杏花邨5月截至25日暫時累錄約10宗成交，平均實呎16,318元；屋苑最新成交來自第3座低層7室，屬實用453方呎2房間隔、望內園景，以740萬元易手，實呎16,336元。

黎妙蘭續稱，新買家為用家，而原業主於2009年以321萬元買入單位，持貨13年，帳面獲利419萬元或1.3倍。

華景山莊4年來再錄二手蝕讓

不過，市場仍有個別二手蝕讓個案出現。荔景半山老牌屋苑華景山莊，4年來再度錄得二手成交蝕讓。美聯高級區域營業董事吳志輝表示，屋苑第3座低層D室，實用634方呎、原則為3房戶，現改為1房套連工人房間隔，原業主3月放盤叫價830萬元，近日累減53萬元或6%後，以777萬元易手、實呎12,256元。

據悉，上述華景山莊單位的原業主，於2018年7月以810萬元購入單位，之後花費數十萬元裝修，帳面已經要蝕33萬元或4%；若果連同各項雜費、代理佣金等開支計算，估計原業主或需實蝕逾79.2萬元或近一成離場。

與此同時，疫情下再有航空業相關人士賣樓套現。中原資深分區營業經理王英堂表示，東涌東環2B座低層10室，實用379方呎1房間隔，原業主3月叫價618萬元放盤，至近日獲收租客以603萬元承接，實呎15,910元，較屋苑同類單位市價低約3%；原業主據悉為印尼籍空姐，2018年12月以525萬元購入單位，持貨約3年半，近日因疫情提早退休，決定賣樓回國，帳面獲利78萬元或約15%。

印尼籍空姐回國 低市價3%沽東環1房

另外，香港置業高級區域董事馬漢偉稱，奧運站維港灣第7座中低層E室，實用710方呎3房連套房間隔，原業主以1550萬元放盤，議價後減價125萬元或8%，以1425萬元易手，實呎20,070元；原業主2007年3月以462萬元購入單位，現帳面賺963萬元或逾2倍。

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