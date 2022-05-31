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緹山大宅呎價7.5萬沽 低疫前26% 同類連天台戶 呎價曾破10萬大關

【明報專訊】市場聚焦多個全新盤開售之際，向來受內地豪客歡迎的九龍超級豪宅，在疫情持續緩和下再現大額成交。嘉里（0683）發展的九龍半山龍駒道緹山，相隔3年，再度招標售出頂層連天台特色大宅，成交價2.275億元，大宅實用面積3017方呎，實呎75,406元，創今年九龍區分層住宅物業成交價及呎價新高。不過，呎價卻較毗鄰的另一個同類同面積的頂層樓王單位，於2019年、即新冠疫情爆發前獲內地客斥逾3.07億元、並豪付近億元辣稅購入的實呎高達10.18萬元，低近26%。

明報記者 陳寶恩

上述實呎10.18萬元樓王單位所創出的九龍分層住宅呎價最高紀錄，至今仍未被打破。嘉里表示緹山第1座7樓A室，實用面積3017方呎，另連91方呎平台、380方呎前庭和2111方呎天台，屬4房4套連工人套房間隔，連雙車位以2.275億元售出，實呎75,406元，買家成交期180日，成交價及呎價均創今年九龍區分層住宅物業新高。

內地客3年前逾3億購同類單位

翻查資料，2019年5月，緹山2座7樓A室，即項目另一伙分層頂層特色戶，實用面積同為3017方呎，同樣連91方呎平台、380方呎前庭及2111方呎天台，連兩個車位，獲一名瓦努阿圖籍內地客以逾3.07億元（另連30%買家印花稅及雙倍印花稅、即9210萬元）購入，成交期180日，實呎高達10.18萬元，即新成交價錢比對上紀錄低近26%，惟仍屬項目次高紀錄。緹山今年錄5宗成交，套現逾8億元。項目提供45伙，2019年推出至今累沽34伙，佔全盤逾75%，總套現達55.8億元；尚餘11伙待售。

Silicon Hill 1期端午節首輪賣188伙

樓花期長約21個月、新地（0016）大埔白石角Silicon Hill 1期昨上載首個銷售安排。新地代理總經理胡致遠表示，項目落實本周五即端午節假期，於九龍站環球貿易廣場首輪開售188伙，當中170伙以價單形式開售，另18伙同日起招標；當天將會分A1、A2及B組客揀樓。A1組可選購2至4伙，須包括1個指定3房；A2組可選購1至4伙，須包括1個指定3房；B組最多可購兩伙；項目周三（6月1日）截票。

恒地（0012）大角嘴利奧坊．壹隅近日積極推售，同系已屆現樓的利奧坊．曦岸，亦於周五端午節展開新一輪銷售共5伙。恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，利奧坊．曦岸加推5伙，包括兩伙2房及3伙開放式戶，折實價530.1萬至1084.235萬元、折實實呎25,887至27,570元。整個利奧坊系列累售1425伙，套現逾84.4億元。

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