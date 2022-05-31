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凱柏峰I最快下月推 2房佔六成主打

【明報專訊】新盤浪接浪，信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等合作將軍澳日出康城11B期即將登場。信置營業部集團聯席董事田兆源（圖中）表示，項目正式命名為凱柏峰I（Villa Garda I），現正待批預售，並積極籌備樓書及示範單位等，最快下月推出，樓花期接近2年半。

長實新地小秀村項目今命名

田續稱，凱柏峰I的「凱」字延續信置觀塘凱滙項目的首字；「柏」意指松柏， 有四季常綠園林之意；「峰」意指日出康城周邊群山環繞。此外，凱柏峰I位於日出康城The LOHAS商場上蓋，受惠興建中的將軍澳跨灣大橋，將來可直達藍田及東隧出入口，經東隧過海直到鰂魚涌。嘉華國際營業及市場策劃總監（香港地產）溫偉明（圖左）稱，凱柏峰I提供592伙，有1至3房戶型，當中2房戶佔約六成、1房戶佔約三成，其餘為3房戶。溫認為將軍澳區發展成熟，項目定價將參考區內成交。

此外，長實（1113）及新地（0016）近年罕有合作發展的屯門小秀村項目，今日舉行命名儀式，料短期內展開推售。翻查地政總署資料，項目臨時地址為青山公路大欖段170號，分兩期發展，兩期均已入紙申請預售樓花，兩期各涉及400伙，預計2024年3月落成，樓花期約21個月。發展商2019年初以17.3175億元完成補地價，項目地皮面積26.69萬方呎，總發展樓面34.7萬方呎計，每方呎樓面補地價約4990元。

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