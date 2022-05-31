「新香港人」8200萬破頂購GRAND AUSTIN

實呎破4.7萬 「首置」入市

中原地產分行經理胡鴻洲表示，GRAND AUSTIN第2座高層C室，實用面積1731方呎，5房雙套間隔，以8200萬元連1個車位易手、實呎47,371元，成交價及呎價雙雙創出屋苑二手新高紀錄。買家為「新香港人」，料以個人名義首置入市，即意味買家只須付樓價4.25%的印花稅，涉約348.5萬元。

據悉單位原由中資公司持有，2014年以5888.8萬元向發展商一手購入，及後以約200萬元購入車位，以單位連車位約6088.8萬元計，原業主持貨8年轉手，帳面獲利2111.2萬元或約35%。

投資者588萬購大角嘴舊樓

翻查資料，屋苑上一個成交價紀錄於2019年7月創出，屋苑2座高層A室，實用1502方呎，4房雙套間隔，以6450萬元易手、實呎42,943元。換言之，最新成交價及呎價紀錄分別較舊紀錄推高27%及10%。

「新香港人」決定紮根香港入市置業，同時有港人決定賣樓套現移民，市場接連有「移民盤」獲承接。移民貨不乏樓齡較高的單幢洋樓，香港置業首席高級營業經理林冬盈表示，樓齡約57年的大角嘴英美大廈，位於高層B室，實用面積約540方呎，3房間隔，原業主因移民，早前叫價650萬元急放，經議價後減價62萬元或近一成，獲投資客以588萬元承接、實呎10,889元。

上述單位原業主於2019年5月以約490萬元購入，持貨滿3年即轉手，帳面獲利98萬元或兩成。

新界客逾千萬購荷李活華庭

另外，利嘉閣地產助理分區董事鄧惠源表示，上環荷李活華庭B座低層G室，實用面積615方呎，2房間隔，新近亦以1084萬元易手、實呎17,626元。原業主2011年750萬元購入，持貨約11年，因移民沽貨套現，帳面獲利334萬元或45%。