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何文田山畔銀主盤5年貶值逾三成

【明報專訊】雖然二手市場再錄高價成交，但市場仍錄零星低價買賣個案，其中紅磡何文田山畔新錄複式銀主盤成交，單位5年間貶值逾1900萬元或逾三成。資料顯示，何文田山畔1座高層複式單位，實用面積1222方呎、另連366方呎平台及412方呎天台，採2房2套間隔，最新以3720萬元連2個車位易手、實呎30,442元。

原業主2017年以約5623.03萬元一手購入，當時採用「Hillside 1100按揭貸款計劃」，向發展商旗下財務公司提供八成一按、不需入息證明，全期3年，期內只供息不供本，惟單位最後淪為銀主盤。以當年購入價5623.03萬元計，5年間貶值1903.03萬元或34%。

皓畋2房1268萬沽 5年半實蝕逾一成

另外，何文田皓畋再錄蝕讓成交。市場消息指，皓畋5座高層C室，實用587方呎，2房間隔，以1268萬元易手，實呎21,601元。原業主2016年12月以約1365.93萬元一手購入，持貨約5年半，帳面蝕97.93萬元或約7%。原業主一手購入時可享最多相等於1%現金回贈，惟計及使費後，料仍需實蝕逾148萬元或近11%。

青怡花園3房725萬沽 3年實蝕3%

青衣入伙盤明翹匯部署推售3、4房餘貨，拖慢同區二手交投，個別業主更需「明賺暗蝕」離場。中原地產高級區域營業經理陳輝麟表示，青衣青怡花園6座中高層H室，實用面積547方呎，3房1套間隔，以725萬元易手、實呎13,254元。原業主2019年5月709萬元買入作自住，因飼養寵物關係決定換樓至村屋，持貨剛滿3年、額印期滿即轉售，帳面獲利16萬元或約2%；不過連同使費計，料需實蝕約25萬元或約3%。

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