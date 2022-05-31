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會德豐5.3億 統一士丹頓街舊樓

【明報專訊】發展商積極透過併購市區舊樓，其中中環士丹頓街47至57號，由手持20號牌的會德豐地產常務董事黃光耀，以底價5.29億元統一業權。黃光耀表示，該地為集團今年第二度以強拍形式統一市區舊樓業權，並指同區新盤供應不多，中區上班族及收租客將成項目目標客源，料以中小型單位為主，計劃短期內拆樓及入則，料最快2至3年後推售，但集團亦正留意旁邊的舊樓，不排除日後收購。

料建中小型單位為主

上址現為3幢7層高的商住物業、樓齡介乎51至54年，總地盤面積約4334方呎，地段鄰近元創方及中環至半山自動扶手電梯。據強拍申請文件顯示，地盤其中一個可採取的發展模式，地積比率為8.67倍、總樓面約36,837方呎，可重建為1幢約18層的商住樓宇，若以此計算，每方呎樓面地價約14,360元。

土瓜灣奧斯酒店放售 估值5億

疫情持續紓緩，市場憧憬經濟復蘇漸有曙光之際，戴德梁行表示，獲委託放售位處土瓜灣九龍城道42至46號的奧斯酒店。戴德梁行執行董事、香港資本市場主管高偉雄表示，是次放售酒店物業於2012年入伙及營業，建築面積約3.6萬方呎，設151間客房，高層客房擁海景，可俯瞰維多利亞港和啟德郵輪碼頭，目前以現狀連酒店牌照出售。

他續稱，土瓜灣港鐵站開通後，該區吸引了不少新租戶進駐，而酒店距土瓜灣港鐵站僅兩分鐘步程，對外交通方便。市場估計物業市值約5億元，即平均每間房間價值約330萬元。

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