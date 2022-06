長實新地「飛揚」 1期400伙批預售 1房佔六成 最快本月開售

明報記者 陳寶恩

長實高級營業經理楊桂玲表示,飛揚位於青山公路大欖段170號,由4座20層高住宅組成,共800伙;分兩期發展,1期位於1及2座,設400伙。戶型方面,1房共240伙、佔比六成;2房共120伙、佔比三成;3房套房連儲物室共40伙,佔比一成。楊續稱,飛揚本月推售第1期,樓書及示範單位進入最後籌備階段,示範單位設於尖沙嘴港景匯商場。項目預計2024年3月落成,樓花期約21個月。

趙國雄冀新特首鬆綁城規審批

對於近期個別新盤銷情未如理想,趙國雄指出,中港尚未通關,本港樓市利好因素暫時未完全浮現,相信樓市今年樓價上落幅度只有約5%。此外,他期望新特首上任後可進一步解決土地問題,例如鬆綁城規的審批程序,以便加快土地供應。

毗鄰新盤實呎約1.4萬元水平

事實上,飛揚同區的青山公路大欖段及掃管笏段一帶,近年新盤供應甚多,對上開售的全新盤為香港小輪(0050)與帝國集團合作的帝御第3期帝御.嵐天,去年初開價,首批112伙折實均呎15,020元。此外,飛揚毗鄰永泰(0369)The Carmel及OMA by the Sea(見圖),前者已屆現樓,後者推遲半年至今年底入伙,兩盤近期一手成交呎價約1.38萬至1.4萬元水平。

此外,深水埗區多個新盤推售搶客,樓花期約20個月、由香港小輪(0050)與市建局合作的深水埗映岸,恒基物業代理營業(一)部總經理林達民稱,項目樓書及示範單位已準備好,料下周可啟動銷售工作,包括上樓書及公開示範單位等,料本月內開售。

鴨寮街喜‧揚開放式戶180呎起

另外,喜雋發展深水埗鴨寮街93號,命名為喜.揚(J LOFT),喜雋發展代表梁志佳稱,項目屬單幢設計,涉83伙,設開放式至2房,實用約180至420方呎,開放式戶佔六成;另設7伙連平台戶,頂層亦設2伙連天台戶,實用約420方呎。項目最快本周上樓書,下周開價及開放示範單位,擬本月推售,項目關鍵日期2023年7月,樓花期約13個月。今日截止認購登記新地大埔白石角Silicon Hill 1期,周五首輪開售188伙,當中包括170伙以價單形式開售,另18伙招標。新地代理總經理胡致遠稱,項目過去一周累收逾2200票,以公開發售170伙計,超額認購12倍。