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栢麗大道法團變陣申轉食肆

【明報專訊】近年本港零售市道疲弱，舖位租金大跌，部分業主希望變陣求存。資料顯示，栢麗購物大道業主立案法團最新就尖沙嘴整條栢麗購物大道地下及1樓向城規會提出申請，計劃把「休憩用地」改為「食肆」（自助餐廳、咖啡室及茶室）及「商店及服務行業」，為減低對九龍公園環境及於彌敦道成齡樹影響的風險，計劃建議為「食肆」用途設置「不超過50%總樓面面積」的限制。

擬議「食肆」不逾50%總樓面

上述計劃僅涉及於栢麗購物大道現有處所內的用途，並沒有涉及增加額外的樓面面積，整個項目涉及3幢物業，總樓面約8.22萬方呎。申請人指出，擬議的「食肆」及「商店及服務行業」為大綱核准圖的第二欄用途，打算提供任何類型的商店及服務行業，以及主要提供小食茶點的食肆，包括自助餐廳、咖啡室及茶室，但不包含第 132X 章《食品業規例》所界定的普通食肆牌照。

另申請人又指出，因應近年來香港社會經濟環境的模式轉移，特別是尖沙嘴區的經濟環境轉變及旅遊購物者的減少，導致店舖關閉及城市活力下降，申請人建議從城市規劃方面取得一些彈性，以便日後將一些現有的零售商店轉變為更多樣化、更具特色的其他商業用途。中原（工商舖）商舖部董事黃偉基表示，受到疫情、旅客遞減等因素影響，零售業承租意欲低，栢麗購物大道交吉情况亦相對嚴重，若該地段約半數樓面可作食肆，令租戶組合更趨多元化，定必可增加消費人流，屆時該地段舖價將會有所提升。

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