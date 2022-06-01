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國際學校135萬租曦臺5萬呎舖

【明報專訊】雖然移民潮未有明顯減退，但市場對本港教育需求仍然強勁，仍有部分海外教學機構大手租用巨舖，其中啟廸教育集團以平均月租135萬元租用宏安（1243）等油塘曦臺近5萬方呎舖位，租約期10年，總租金料涉1.62億元。

租期10年料共涉1.62億

宏安地產等昨日與啟廸教育集團進行簽約儀式，啟廸教育集團以平均月租135萬元，租用宏安等油塘曦臺地下至2樓所有零售商業樓面，以開辦國際學校中學部一諾中學（Inno Secondary School），租約期超過10年，為今年東九龍最大宗商舖租務成交，有關物業涉及約4.96萬方呎，平均呎租約27元。

啟廸教育集團創辦人兼校長祁文迪表示，學校曾考慮中環、奧運站等地區，但看好油塘區發展，故租用此項目，學校現正招生，首階段全校6個年級合共收生不多於60人，部分年級經已滿額，而現時收生中，有半數為本港學生，四成來自內地，餘下約一成為外國學生，現階段每年學費18.8萬元。他又稱，集團目標5年後全校學生增至500人，3至5年開辦小學及幼稚園部，8至10年覓地開設永久校舍。

被問到近年不少外籍人士離港，會否影響國際學校的運作，他表示現時情况不同，學校招聘時就有約150名外國人應徵，當中6人獲聘，分別來自比利時、南非、英國等地。

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