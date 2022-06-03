必嘉坊擬提速月內推 料快上樓書 MONACO MARINE首推低座應戰 涉56伙

明報記者 陳寶恩

紅磡必嘉坊項目分3期發展，將建9座住宅，共提供約2800伙，總樓面逾104萬方呎，包括約87.5萬方呎住宅樓面及約16.8萬方呎商業樓面。

林達民表示，整個必嘉坊項目料最遲於2027年落成，項目將興建一條長約1公里的立體商業步行街，同樣分為3期落成。至於率先登場的第1期，主要位處機利士南路一帶，並由3座物業組成，合共提供約千個單位，主打針對上車客及分支家庭、實用約300餘方呎的1房戶。

事實上，市區新盤戰況依然熾熱。樓花期長約10個月的會德豐啟德MONACO MARINE，首度推出56伙低座單位，整批價單折實均呎2.55萬元，比項目4月中首推112伙高座單位折實均呎24,833元，高約2.7%。

MONACO MARINE低座首批均呎2.55萬

會德豐地產常務董事黃光耀表示，首推的56伙低座單位，包括48伙標準戶、8伙特色戶，實用324至768方呎，屬1房至3房間隔，提供最高12%折扣，折實價842.3萬至1935.7萬元，整批折實均呎25,501元，以折實價計，預計可套現6.4億元，料本月內發售。是次售價最低單位，為低座D座1樓C室，實用333方呎1房戶，折實價842.4萬元、折實實呎25,297元。

嘉峯匯特色戶4830萬沽雙破頂

另外，啟德同區嘉華（0173）旗下已屆現樓的嘉峯匯，最新售出第2A座41樓A室，透過招標連車位成交價4830.03萬元；單位實用1206方呎，連734方呎平台及892方呎天台，實呎逾4萬元，成交價、呎價均創項目新高。

長實（1113）已屆現樓的紅磡維港．星岸，上月錄兩宗撻大訂，其中一伙下周一（6日）起招標，為3座19樓B室，實用1328方呎4房海景戶，原買家於2017年以3769.2萬元購入、實呎2.83萬元，惟上月撻大訂，料損失樓價28.25%訂金，即約1064萬元。

維港．星岸撻大訂4房下周招標

小型新盤亦趁市旺分一杯羹。喜雋發展的深水埗鴨寮街單幢盤喜．揚昨上載樓書，提供83伙實用183至429方呎、屬開放式至兩房間隔的單位，當中開放式單位50伙，佔全盤六成，實用183至368方呎；最細一伙為實用183方呎的5樓B室，單位外連23方呎平台。項目關鍵日期為明年7月，樓花期約13個月。