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柏傲莊III取消交易突破200宗 涉總值33億

【明報專訊】去年夏天因爆出部分建築規格不達標，而需拆卸重建的新世界（0017）、港鐵（0066）大圍站上蓋柏傲莊III，連月來不斷錄得新取消交易個案。項目再新增兩宗取消交易，令去年8月以來，累計同類取消交易個案增加至201宗，估計涉銷售總值約33億元。

據柏傲莊III成交紀錄冊顯示，項目新增的兩宗取消交易，包括實用746方呎的第1A座58樓C室3房戶，單位去年6月以1750.5萬元售出，買家當時選用優越柏傲莊420天現金優惠付款計劃，實呎23,465元；另外，第8B座59樓C室，實用面積814方呎，同樣為3房戶，去年6月買家以1880.3萬元購入，選用180天現金優惠付款計劃，實呎23,100元。

新增兩個3房戶撤交易

據本報統計成交紀錄冊資料顯示，項目自去年8月中至今，已經累積錄得約201宗同類個案，佔售出單位總數845伙約24%，估計相關單位涉銷售總值約33億元。資料顯示，去年7月新世界公布項目因「部分牆身結構的混凝土檢測數據未達要求」，而要拆卸重建柏傲莊III兩座大樓，並按不同付款方案向買家賠償。當時發展商指事件影響846戶買家，惟發展商公布拆卸重建至今約11個月，有關項目暫時仍處拆樓階段；據樓書顯示，柏傲莊III預計關鍵日期為2023年6月30日，至今仍未更新。

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