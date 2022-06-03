帝景酒店改建661伙住宅獲批

新地對城規會決定表示歡迎，稱現時社會對住屋需求殷切，將酒店改作住宅更能切合社會需要。

位處汀九 料開放式佔多

資料顯示，上述申請項目，位於荃灣汀九青山公路353號的帝景酒店，改劃為「住宅（乙類）2」，新地透過整幢改裝，改劃為不多於661伙的住宅項目，一層最多62伙，涉約31.65萬方呎樓面（包括1.81萬方呎會所）；項目另設一間長者日間護理中心涉約8180方呎樓面，意味項目總樓面32.46萬方呎。

據新地向城規會遞交的文件顯示，改劃方案以開放式單位佔多，另設小量2房單位，部分高層單位為連平台特色戶。值得留意，因發展商將項目整幢改裝，大部分結構間隔沿用酒店佈局，從圖則所見，個別樓層單位多達62伙，共用4部升降機（不包括貨運升降機）。帝景酒店於2007年落成，地盤面積約6.53萬方呎，提供691個酒店房間，最大賣點是擁有汀九橋橋景，及青山公路、馬灣一帶的山海景色。

長實天水圍酒店重建5000伙 最大規模

自2020年初爆發疫情後，部分發展商將旗下酒店改作住宅發展；其中長實最積極，將天水圍嘉湖海逸酒店、馬鞍山海澄軒兩間酒店申改住宅，其中嘉湖海逸酒店將重建5000伙、平均實用面積約300方呎小型單位，是近年4個獲批改劃住宅的酒店中規模最大。