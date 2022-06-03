美加息後首周 CCL四大整體指數齊跌

【明報專訊】上月美國加息0.5厘，雖然本港未有跟隨，但樓價走勢卻稍見回軟；具體反映5月9至15日、即美國聯儲局加息0.5厘後首周市況的中原城市領先指數CCL，四大整體指數全告下跌，其中CCL報最新報180.97點，按周微跌0.1%。