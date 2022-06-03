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美加息後首周 CCL四大整體指數齊跌

【明報專訊】上月美國加息0.5厘，雖然本港未有跟隨，但樓價走勢卻稍見回軟；具體反映5月9至15日、即美國聯儲局加息0.5厘後首周市況的中原城市領先指數CCL，四大整體指數全告下跌，其中CCL報最新報180.97點，按周微跌0.1%。

另外，反映大型屋苑樓價的CCL Mass報181.87點，按周微跌0.09%；CCL（中小型單位）報180.21點，按周跌0.1%；CCL（大型單位）報184.83點，按周跌0.12%。值得留意，三大整體指數齊跌兩周，其間CCL累跌0.48%、CCL Mass累跌0.62%、CCL（中小型單位）累跌0.58%，而CCL（大型單位）無升跌。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇稱，美加息半厘，中細價樓價回軟，但未有掉頭大幅下跌，料樓價短期將於現水平企穩。

新界樓價疲弱 市區現升勢

四大分區方面，新界東CCL Mass連跌兩周合共2.7%、最新報192.10點，按周跌2.11%，跌幅為33周即約8個月來最大；新界西CCL Mass同樣連跌兩周共挫1.91%，最新報167.42點，按周跌0.86%。市區方面，港島CCL Mass報187.06點，按周升1.17%，連跌3周後回升；九龍CCL Mass連升兩周共0.62%，最新報175.30點，按周升0.5%。

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