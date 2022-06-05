太古城兩房則王1170萬易手

【明報專訊】二手交投略放緩，但市場購買力充裕，優質戶承接力仍強勁。中原地產副分區營業經理莊劍嵐表示，鰂魚涌太古城最新錄2房則王成交，呎價突破2萬元。有關單位為建安閣中層A室，實用面積580方呎，向正東望內園景，原業主上月中以1300萬元放盤，單位附有新淨裝修，放盤僅兩星期，即獲區內用家還價，終以1170萬元承接，減價130萬元或10%，實呎20,172元。原業主1994年9月以367萬買入單位，持貨28年，帳面獲利803萬，期內升值2.18倍。
莊劍嵐又稱，6月截至3日，太古城本月暫錄7宗成交，平均實用呎價18,627元。
雖然太古城優質戶獲承接，但沙田第一城一個兩房單位，則與大市背道而馳，成交價跌穿500萬元水平。
市場消息指出，沙田第一城11座低層A室，實用面積284方呎，最新以498萬元成交，實呎17,535元。原業主在2008年6月以140萬購入，持貨14年，帳面獲利358萬或2.6倍離場。
一手市場方面，昨日未有新盤全新銷售，市場只錄約10宗成交。日前展開首輪銷售的新地（0016）旗下白石角優景里Silicon Hill第1期，其中以價單出售的170伙全數沽清，發展商最快今日加推，並計劃於本周末進行次輪銷售。
此外，已故「舖王」鄧成波的家族成員放售物業步伐未有減慢，最新沽出油麻地商舖。
市場消息指出，有關物業位於油麻地上海街387號地舖，面積約700方呎，鄧氏家族成員在去年5月起以2880萬元連租約放售，現以2510萬元易手，減價約370萬元或12.8%，呎價約3.59萬元。
翻查資料，鄧成波家族在2020年以約8000萬元向雞仔嘜家族成員購入3個商舖，分位於荃灣沙咀道、長沙灣青山道和油麻地上海街的自用商舖，鄧成波家族在去年已沽出荃灣沙咀道商舖及長沙灣青山道舖位，兩舖共套現7180萬元，連同是次出售的上海街商舖，3舖共套現9690萬元，以購入價8000萬元計，即持貨2年多，帳面獲利約1690萬元或約21%。