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康怡2房868萬沽 4年多實蝕30萬

【明報專訊】疫情持續回穩，十大屋苑剛過去周末共錄16宗成交，創6周新高，惟部分業主仍減價至微利離場，個別更不惜蝕使費沽貨。其中鰂魚涌康怡花園一個極高層2房單位，剛以868萬元售出，除低市價約15%外，業主持貨4年，實蝕約30萬元或逾3%。

美孚新邨1房660萬沽 5年賺一成

中原地產市務經理劉子峻表示，康怡花園本月暫錄3宗成交，其中B座極高層10室，實用497方呎，2房間隔，附雅致裝修，最新以868萬元易手，低市價約15%，實呎17,464元。原業主於2018年3月以848萬元買入，持貨4年多，帳面賺20萬元或2.3%；不過若扣除使費後，料實蝕約30萬元或逾3%。

此外，美聯高級區域營業董事吳志輝稱，荔枝角老牌屋苑美孚新邨一期百老匯街17號高層B室，實用約485方呎，原則1房間隔，以660萬元成交，實呎13,608元。

上述單位原業主2017年9月以600萬元購入，持貨5年，帳面獲利約60萬元或一成。

十大屋苑端午節3日長假21宗成交

另外，中原地產統計，十大屋苑剛過去周末共錄16宗成交，創6周新高，並已連續12周維持雙位成交宗數，而端午節連周末3日長假共錄21宗成交。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，新盤銷售帶動二手市場入市氣氛，亦有部分新盤向隅客率先回流二手市場。

部分業主「有價講」 帶動交投

另外，美聯物業住宅部行政總裁（港澳）布少明稱，二手交投雖然活躍，但上周的「美聯樓價指數」卻輕微向下調整，反映多個新盤推出下，二手樓價受壓，部分業主「有價講」，減價盤被市場吸納，亦是帶動交投的重要原因。

[香港地產]

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