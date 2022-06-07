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內地客2億貸款爆煲 3豪宅淪銀主盤 2017年近1.5億入市南區．左岸 曾借財仔加按

【明報專訊】雖然在疫情穩定下，樓市氣氛回暖，不過有內地客手持的半新盤豪宅淪為銀主盤，其中鴨脷洲南區．左岸3個單位連3個車位，過去4年最少向財務公司承做共2.25億元按揭貸款，而該批物業最終「借爆」，新近已淪為銀主盤，並以合共2.1億元放售，較5年前近1.5億元購入價高約四成。另外，屬九龍站指標豪宅之一的天璽，近期更連錄3宗二手蝕讓（見表），一個2房戶以2246萬元售出，原業主持貨4年實蝕逾355萬元或14%。

明報記者 林尚民、容婌維

據代理提供資料顯示，上述銀主盤包括南區．左岸3個單位連3個車位，其中1座低層A室兩伙及兩個車位，合共實用3530方呎，銀主現叫價1.38億元，實呎約39,093元；另一個則為同座高層A室連一個車位，實用1765方呎，叫價7200萬元，實呎40,793元。

資料顯示，一名王姓內地客於2017年初以1.3888億元購入上述3個單位，及後再以共1055萬元購入3個車位，作價共1.4943億元，物業於2017年由匯豐銀行承做一按，至2018年中，由英皇財務就3個單位承做8000萬元二按，至2020年中，再由英皇財務就3個單位及3個車位承做兩筆分別5500萬及9000萬元，即合共1.45億元的按揭。換言之，有關物業最少曾向英皇承做共2.25億元按揭貸款。

天璽3宗「見紅」 最勁蝕逾355萬

此外，九龍站天璽近期亦連錄3宗二手蝕讓，其中彗鑽璽中高層D室，實用面積672方呎，2房間隔，以2246萬元易手、實呎33,423元。原業主2018年以約2450萬元購入，持貨約4年，帳面蝕讓約204萬元或約8%；若連使費計料實蝕逾355萬元或約14%。至於天璽星鑽璽高層C室，實用535方呎，2房間隔，亦以1920萬元易手、實呎35,888元。原業主2018年1940萬元購入，帳蝕20萬元或約1%；連使費料實蝕逾131.35萬元或近7%。

金獅花園2房445萬沽 4年實蝕8%

新界上車屋苑亦有零星蝕讓個案，市場消息稱，大圍金獅花園2期E座低層2室，實用面積282方呎，2房間隔，原以458萬元放售，最新減價13萬元或約2.8%，以445萬元易手，實呎15,780元。原業主於2018年以460萬元購入，帳面蝕約15萬元，連使費料實蝕近40萬元，蝕幅約8%。

私宅連錄蝕讓之際，新居屋業主卻續錄勁賺個案。富誠地產區域經理林栢榮表示，牛池灣彩興苑B座中層1室，實用379方呎，1房間隔，以518萬元未補價易手、實呎13,668元。原業主於2017年向房委會購入，持貨5年，帳面獲利215萬元或逾七成。

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