凱柏峰I料快批預售開放示位

MONACO MARINE周五售120伙

會德豐啟德MONACO MARINE，將於周五發售120伙，其中21伙屬首度推售的低座單位。戶型由1至3房套連儲物室，以及連天台、連花園等的特色戶。單位實用324至768方呎，折實價824.4萬至1935.7萬元，折實實呎23,170至29,974元，折實均呎25,655元。

Prince Central加推11伙 周五售5伙

新地（0016）太子道西新盤Prince Central，昨加推11伙，包括9伙2房及兩伙1房戶，實用面積344至436方呎，維持最高15%折扣，折實價1067.345萬至1312.145萬元，折實實呎28,627至31,255元。

同樣提供最高7%現金回贈，扣除回贈後折合約992.63萬至1220.29萬元，折實實呎約26,623元至29,067元。項目將於周五以價單形式公開發售5伙。

維港．星岸沽4房海景戶 實呎2.4萬

另外，長實（1113）紅磡現樓新盤維港．星岸3座19樓B室，昨以3200萬元招標售出，屬實用1328方呎的4房海景戶，實呎24,096元，買家成交期為90日。

單位2017年原以3769.2萬售出，實呎28,383元，原買家獲先住後付等條款，惟今年5月撻大訂，料損失樓價28.25%，即約1064萬訂金。新成交價較2017年原售出價低約15%，主要因為兩買家付款辦法不同。

至於合景泰富（1813）、龍湖（0960）合作、已屆現樓的啟德尚．珒溋，昨以7800萬售出低座C座地下A室連花園戶，實用1929方呎，連1919方呎花園，4套房間隔，實呎40,435元，成交價料為項目次高。