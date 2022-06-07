moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

凱柏峰I料快批預售開放示位

【明報專訊】鐵路新盤即將登場，樓花期近兩年半、信置（0083）、嘉華（0173）及招商局置地（0978）等合作的將軍澳日出康城凱柏峰I，信置營業部集團聯席董事田兆源表示，項目料短期獲批預售，批出後隨即上載樓書及開放示範單位。示範單位設於奧運站奧海城1期，包括2房戶型。

MONACO MARINE周五售120伙

會德豐啟德MONACO MARINE，將於周五發售120伙，其中21伙屬首度推售的低座單位。戶型由1至3房套連儲物室，以及連天台、連花園等的特色戶。單位實用324至768方呎，折實價824.4萬至1935.7萬元，折實實呎23,170至29,974元，折實均呎25,655元。

Prince Central加推11伙 周五售5伙

新地（0016）太子道西新盤Prince Central，昨加推11伙，包括9伙2房及兩伙1房戶，實用面積344至436方呎，維持最高15%折扣，折實價1067.345萬至1312.145萬元，折實實呎28,627至31,255元。

同樣提供最高7%現金回贈，扣除回贈後折合約992.63萬至1220.29萬元，折實實呎約26,623元至29,067元。項目將於周五以價單形式公開發售5伙。

維港．星岸沽4房海景戶 實呎2.4萬

另外，長實（1113）紅磡現樓新盤維港．星岸3座19樓B室，昨以3200萬元招標售出，屬實用1328方呎的4房海景戶，實呎24,096元，買家成交期為90日。

單位2017年原以3769.2萬售出，實呎28,383元，原買家獲先住後付等條款，惟今年5月撻大訂，料損失樓價28.25%，即約1064萬訂金。新成交價較2017年原售出價低約15%，主要因為兩買家付款辦法不同。

至於合景泰富（1813）、龍湖（0960）合作、已屆現樓的啟德尚．珒溋，昨以7800萬售出低座C座地下A室連花園戶，實用1929方呎，連1919方呎花園，4套房間隔，實呎40,435元，成交價料為項目次高。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款