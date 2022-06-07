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中國星TIFFANY HOUSE擬港澳推售

【明報專訊】疫情逐漸緩和，發展商趁正式通關前部署推售澳門新盤。中國星（0326）發展、位於澳門半島高美士街的新盤TIFFANY HOUSE，提供230伙，料短期內於港澳兩地以現樓形式推售。中國星集團副主席陳嵐表示，TIFFANY HOUSE為集團在澳門首個住宅發展項目，前後花約10年時間規劃及發展，項目位置毗鄰澳門地標金蓮花廣場。

樓盤以陳嵐英文名命名 最大單位4039呎

陳嵐表示，項目以自己及丈夫向華強心目中的理想居所為標準，並以她自己英文名Tiffany命名，希望項目可提高住戶生活品味及品質。她補充，TIFFANY HOUSE提供8間複式大宅，設有5間房，擁有全海景，已接獲不少來自內地受港澳三地的準買家查詢。

她透露，集團在氹仔亦持有另一幅地皮，擬預留作住宅發展；雖然現時港澳地區暫時未完全通關，但長遠對澳門樓市前景「絕對有信心」。

另利嘉閣地產總裁廖偉強表示，該行獲委任為項目市場策劃及銷售代理，在灣仔捷利中心設有TIFFANY HOUSE展銷中心。

利嘉閣海外物業及投資移民顧問董事王保衡表示，項目建有兩座住宅大樓，外立面設計參考首飾盒概念；共230伙，建築面積約496至5647方呎（實用353至4039方呎），間隔由開放式至4房，當中2房、3房佔約六成，2房建築面積約1500方呎起；項目亦設8間複式戶。

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