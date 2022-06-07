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爪哇6.27億收購渣甸山龍風臺

【明報專訊】傳統豪宅地供應罕有，爪哇控股（0251）公布以6.27億元（連補地價）收購渣甸山大坑道前公務員合作社龍風臺全數物業，惟該公司稱，因應高收入人士離港等負面因素，集團原計劃把項目重建出售，現擬改作收租。

公司表示，今次購入物業涉15伙，現有總樓面約2.2萬方呎，以6.27億元收購價計，呎價2.85萬元，包括13伙上周四政府批出、並於昨日獲接納補地價金額單位，另外兩伙早前已補地價。

稱高收入人士離港 擬改售為租

爪哇去年起收購，表示原計劃重建豪宅後出售，並以主要來自內地的高端用家為目標，但愈來愈多專業人士及高級管理層人員（屬於高收入及富裕人士）離港，並可能不會再回流，加上與內地通關的時間因為新冠疫情而延遲，另俄烏戰爭及其對全球經濟等因素，高尚住宅物業需求已大幅減弱，該等類型物業的目標市場可能於一段長時間內持續疲弱，集團決定把該物業重建作長期收租。

另外，市建局上周公布啟動九龍城大型重建計劃，資深投資者盧華或相關人士持有的侯王道93及95號兩幢舊樓，現於市場上招標，截標日期為7月8日，市場估值約3億元。該物業佔地3042方呎，最高地積比率9倍，可重建樓面約27,378方呎，每方呎樓面地價約1.1萬元，項目現址劃為「住宅（甲）2類」用途，可作商住發展。

此外，市場消息稱，九龍城衙前圍道54號地下、閣樓至5樓全幢，總建築面積約6728方呎，以約7380萬元售出，呎價約1.1萬元，物業地下連閣樓由食肆以約8.7萬元租用，另樓上住宅部份租金約7.18萬元，總月租約15.88萬元，租金回報約2.6厘。原業主1962年8月20.5萬元買入，帳面大升359倍。

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