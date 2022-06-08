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上月7項目新申預售樓花 3來自新界西北

【明報專訊】港府去年底公布打造「北部都會區」大計後，多個發展商在新界西北均有新動作；地政總署公布，5月接獲7份預售樓花同意書新申請，其中3份來自新界西北，當中以泛海（0129）元朗洪水橋洪安里1號滙都1期，規模最大。

泛海洪水橋新盤滙都1期涉623伙

地政總署資料顯示，上述滙都1期興建623個單位，預計2024年10月落成，樓花期長約28個月；資料顯示，項目去年完成補地價，涉總金額21.29億元，整個項目佔地約10.4萬方呎，以地積比率5倍發展，總樓面約52萬方呎，包括6幢住宅大樓及3.4萬方呎商業樓面。

新地（0016）天水圍Wetland Seasons Bay第3期，亦新申請預售涉384伙，預計明年3月落成，樓花期約9個月；至於星星地產（1560）元朗宏業西街After The Rain，設335伙，預計明年12月落成，樓花期約18個月。

其他較矚目新申請，包括嘉華（0173）、會德豐及中海外（0688）啟德跑道區承豐道15號2期將提供1121伙，預計2025年2月落成，樓花期長約32個月。此外，會德豐將軍澳日出康城12期，分兩期申請預售，12A期涉650伙，預計2025年6月落成，樓花期長約36個月；12B期涉685伙，預計2025年7月落成，樓花期約37個月。另九倉（0004）九龍龍翔道188號3期設有46個單位，預計2024年6月落成，樓花期約24個月。

總計上述7個新預售申請，共涉3844伙，累積待批預售樓花則增至24,605伙。

另外，上月地政總署批出5個預售樓花同意書、涉2245伙，除新地（0016）大埔優景里Silicon Hill 1期外，同系2A期亦獲批預售、涉及607伙；新地與長實（1113）的屯門飛揚1、2期，同批預售，兩期各設400伙；香港小輪（0050）和市建局合作的深水埗映岸（262伙）也獲批預售。

[香港地產]

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