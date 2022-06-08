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飛揚必嘉坊．曦匯對撼 周內上載樓書

【明報專訊】新盤市場氣氛暢旺，三大龍頭發展商旗下大型新盤將短兵相接，展開新一輪混戰。長實（1113）及新地（0016）合作、位處屯門青山公路的飛揚銷售漸入直路；長實高級營業經理楊桂玲表示，飛揚的樓書、示範單位已屆最後準備階段，擬周內上載樓書，將提供1房、2房及3房合共5款示範單位予準買家參觀，最快本月內開售。

楊透露，飛揚第1期由兩座組成、提供400伙，涵蓋1房至3房，實用263至722方呎；主打的1房設約240伙，佔單位總數約六成；預計2024年3月落成，樓花期長約21個月。

必嘉坊．曦匯設324伙 六成屬1房

至於恒地（0012）紅磡大型新盤必嘉坊，恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，整個項目分3階段發展，首階段名為BAKER CIRCLE ONE （涉3幢住宅約1000伙）；第1期命名必嘉坊．曦匯（BAKER CIRCLE．DOVER），涉1座住宅，位於機利士南路及必嘉街交界。 林達民稱，必嘉坊．曦匯設有324伙，單位實用約200至570方呎，約84伙開放式（佔約26%）；1房約194伙（佔近60%）；2房約42伙（佔近13%）；另有4伙頂層特色戶；最快周內上樓書，隨即開放示範單位和開價，本月內開售。另新地（0016）大埔白石角Silicon Hill第1期上周首批170伙沽清後，新地代理總經理胡致遠指，項目本周六（11日）次輪開賣198伙，其中190伙價單發售，包括首推的開放式戶、折實入場費379萬元起；另8伙同日起招標，包括5伙特色戶。

信置（0083）及會德豐等發展的西南九龍長沙灣維港滙II，連錄3宗成交，成交紀錄冊顯示，項目3A座17、18、19樓D室共3伙，實用同為790方呎，成交價分別2079.8萬至2100萬元，實呎26,327至26,582元；加上日前另外2宗、即合共5宗成交，全屬3房海景戶，市傳由同一組大手客買家購入，成交額涉逾1.073億元。

Silicon Hill周六次輪賣198伙 涉8伙招標

另恒地同系鄰近港鐵佐敦站的本木，委託美聯作獨家代理；美聯住宅部行政總裁（港澳）布少明表示，該行獲委託代理的單位，包括1房及3房3套間隔的標準戶，以及連平台及頂層連天台之特色戶，標準戶實用335至752方呎，折實價約872萬元起。

[香港地產]

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