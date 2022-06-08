城市花園3房1312萬沽 業主3年料實蝕逾一成

中原地產高級資深區域營業經理蕭頌崴表示，元朗錦田爾巒，新錄茵羅洛斯大道地下「花園複式戶」成交，單位實用面積1465方呎、屬4房雙套間隔，連1373方呎花園及私人泳池，新近以2235萬元連1個車位易手、實呎15,256元。

爾巒特色戶2235萬易手 業主料僅微利

蕭又稱，原業主因為要配合小孩子於港島區上學，最近一年已遷出並將單位放租，單位早前仍有租客居住，不設睇樓，但仍吸引同區換樓客入市；原業主2014年3月以2164.7萬元一手購入，及後斥110萬元購入車位，持貨8年，帳面微蝕約39.7萬元或1.7%，惟計及一手購入單位時享有的現金回贈，及每月約4.5萬元租金收入，料原業主實際可能仍獲微利。

另一方面，以用家主導的大型屋苑，仍然受買家追捧。美聯物業高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣9座低層D室，實用面積794方呎、3房套間隔，望青馬大橋一帶海景，吸引用家斥928萬元承接、實呎11,688元；原業主早於2002年9月以280.5萬元一手購入，持貨20年，帳面大幅獲利逾647萬元，單位期內升值2.3倍。

[香港地產]