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城市花園3房1312萬沽 業主3年料實蝕逾一成

【明報專訊】雖然近日樓市氣氛熾熱，但個別於2018年及2019年樓價高位入市的業主，因為急需套現而要損手離場。北角老牌屋苑城市花園，新錄一宗SSD額印稅鬆綁貨的蝕讓成交個案，業主於3年前高位入市，近日實蝕逾一成沽貨離場。世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，上述為城市花園第2座高層G室，屬實用面積783方呎3房戶、望園景，新近以1312萬元易手，實呎16,756元；原業主於2019年3月以約1390萬元購入單位，持貨3年、剛過額印稅期，現帳面損手78萬元或約6%；若連同其他各項使費，估計原業主或要實蝕近160萬元離場，意味實際蝕幅約12%。

中原地產高級資深區域營業經理蕭頌崴表示，元朗錦田爾巒，新錄茵羅洛斯大道地下「花園複式戶」成交，單位實用面積1465方呎、屬4房雙套間隔，連1373方呎花園及私人泳池，新近以2235萬元連1個車位易手、實呎15,256元。

爾巒特色戶2235萬易手 業主料僅微利

蕭又稱，原業主因為要配合小孩子於港島區上學，最近一年已遷出並將單位放租，單位早前仍有租客居住，不設睇樓，但仍吸引同區換樓客入市；原業主2014年3月以2164.7萬元一手購入，及後斥110萬元購入車位，持貨8年，帳面微蝕約39.7萬元或1.7%，惟計及一手購入單位時享有的現金回贈，及每月約4.5萬元租金收入，料原業主實際可能仍獲微利。

另一方面，以用家主導的大型屋苑，仍然受買家追捧。美聯物業高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣9座低層D室，實用面積794方呎、3房套間隔，望青馬大橋一帶海景，吸引用家斥928萬元承接、實呎11,688元；原業主早於2002年9月以280.5萬元一手購入，持貨20年，帳面大幅獲利逾647萬元，單位期內升值2.3倍。

[香港地產]

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