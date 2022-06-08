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太原街全幢舊樓近6000萬沽 呎價1.8萬

【明報專訊】港島區舊樓向來具重建價值，因而獲投資者追捧。資料顯示，有「玩具模型街」之稱的灣仔太原街，其11號全幢舊樓上月以5966.8萬元易手；物業現為一幢6層高商住物業，早於1959年落成、樓齡63年，地下為商舖、1至5樓為住宅，物業總樓面約3244方呎，折合呎價約1.84萬元，登記買家尚禮投資有限公司，註冊董事為周燕珊、朱苑林、許智豪及許教武，為辰罡科技（8131）要員，料購入物業作投資用途。

資料顯示，上述地皮坐落於「住宅（甲類）」用途，可以9倍地積比率作重建。

西環地舖5000萬易手 21年升值49倍

另市場消息稱，西環堅尼地城北街29至31號地下A號舖，面積約1300方呎，原業主早前以5800萬元連租約放售，最新減價800萬元或14%、以5000萬元易手、呎價3.85萬元；商舖現時租予麵包店，月租約11萬元，租期至2023年11月，意味新買家可享租金回報率約2.6厘；原業主2001年12月以100萬元購入商舖，持貨逾20年，帳面大賺4900萬元或逾49倍。

另中原（工商舖）寫字樓部高級分區營業董事陳權威表示，獲委託出售觀塘海濱道133號萬兆豐中心15樓B室、及27樓I室，面積分別2058及1567方呎，意向價分別2572.5萬及1780萬元，呎價分別1.25萬及1.14萬元。

[香港地產]

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