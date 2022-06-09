會德豐黃光耀1年購兩舖 共涉資3620萬

市場消息稱，上述基隆街2至16號地下02號舖連閣樓，商舖面積800方呎，連租約以約1900萬元易手，呎價約2.38萬元；商舖現時租予家電店，月租約4萬元，即新買家可享租金回報率約2.5厘，據悉新買家為會德豐地產常務董事黃光耀。至於原業主，早於2000年2月以363萬元買入，現帳面獲利1537萬元或4.2倍。

最新以1900萬買入基隆街地舖

本報就上述消息向黃氏求證，他回應指現時商舖價錢已經回落至合理水平，加上今次購入的舖位，屬於民生地段，投資風險有限，預計租金回報超過2.5厘。他續稱，基隆街一帶有潛力發展成餐飲、文青新地段，並謂「今日羅素街、明日基隆街」。

指位處民生地段 投資風險有限

黃光耀去年6月曾以1720萬元，連租約購入北角渣華街8號威邦商業中心地下7號舖，面積約450方呎，呎價約3.82萬元；當時他表示，商舖市場最壞時刻已過去，有關商舖位於民生區域，亦看好該區未來將有大型重建項目。換言之，黃氏在一年內兩度入市、共涉資3620萬元。

另一方面，資料顯示，觀塘成業街27號日昇中心8樓03室，面積11,250方呎，上月以5602.5萬元售出，折合呎價4980元，原業主於2006年以1192.5萬元購入，持貨16年，帳面獲利4410萬元或3.7倍；同層面積9708方呎的04室，上月亦以約5085萬元售出，呎價約5238元，原業主2008年以1699萬元購入，帳面獲利3386萬元或兩倍。

均輝1.06億連購日昇中心兩單位

上述兩個物業均由均輝有限公司購入，合共作價1.068億元，平均呎價約5060元，公司董事包括均輝集團首席執行官李均輝等。

均輝集團等相關人士，今年初曾以6680萬元，購入銅鑼灣怡和街1號香港大廈地下A3號舖連入則閣樓，以面積約350方呎計、呎價約19萬元；另今年4月以3950萬元，購入港島半山摩羅廟街26至28號建興樓地下連閣樓，合共約2200方呎、呎價約1.8萬元，即該公司今年已斥資逾2.13億元掃貨。