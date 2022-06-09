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慈愛苑未補價兩房485萬沽 業主3年料蝕一成

【明報專訊】二手市場接連錄得蝕讓成交，慈雲山居屋慈愛苑新錄3期M座高層4室成交，屬實用506方呎2房間隔、望市區景，新近以485萬元未補價成交，實呎9585元。富誠地產高級物業顧問林惠芳表示，原業主2019年3月以515萬元於白居二市場購入（白表免補地價），持貨3年，SSD額印稅鬆綁即轉手，帳面蝕約30萬元或近6%；若連其他使費，估計原業主或實蝕逾55萬元離場，蝕幅近11%。

美聯高級分區營業經理熊建明表示，馬灣珀麗灣6座高層C室，實用623方呎3房間隔、向東南望青馬大橋海景，新近以828萬元易手，實呎13,290元；原業主2018年7月以約888萬元買入，持貨約4年，帳面蝕約60萬元或約6.8%；若計及使費，估計原業主或實蝕逾110萬元或約12%離場。

珀麗灣青馬大橋景3房828萬沽

與此同時，個別於3年前樓價高位入市的業主賣樓，即使不蝕讓亦難免平手離場。香港置業高級聯席董事唐荣花表示，將軍澳新都城2期第3座低層D室，實用441方呎、2房間隔，新近以700萬元易手，實呎15,873元；原業主2019年3月以約658萬元購入，持貨3年，額印稅鬆綁即沽售，帳面獲利42萬元或約6%；若計連同使費計，料原業主實際近平手離場。

LP6三房售1399萬呎價1.91萬

同類雙新高

不過，個別半新盤仍然錄得破頂價成交。美聯物業高級分區營業經理梁傑表示，將軍澳日出康城半新盤LP6，屋苑第3座中層E室，實用729方呎3房套房連儲物室間隔、望海景，以1399萬元易手，實呎19,191元，成交價及呎價同創屋苑同類型單位新高紀錄；原業主2019年4月以1177.5萬元一手購入，持貨已滿3年、額印稅鬆綁即轉手，現帳面獲利221.5萬元或約19%。

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