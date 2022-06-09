嘉道理道洋房劈價近六成後 1.4億易手

資料顯示，嘉道理道42A號洋房，4月底以1.4億元易手，物業目前實用面積約3832方呎，若以現有面積計，折合實呎約36,534元。據區內代理指，原業主早於2018年中放售物業，當時叫價曾高達3.2億元，至去年10月減價至1.8億元，若以最新成交價計算，即物業累計減價1.8億元、減幅高達56%。

實用3832呎 呎價3.65萬

代理消息稱，原業主早前已移民離港，故願意大幅減價，近日專程回港處理上述物業出售事宜。另值得留意是，上述嘉道理道42A號佔地6077方呎，雖然可以地積比0.6倍發展為一幢兩層高住宅，惟買家需連同毗鄰的嘉道理道42B號（佔地5428方呎）合併重建，故亦對售價有一定影響。

若與毗鄰地段合併

可重建為6903呎住宅

若買家成功合併嘉道理道42A及42B號整個地段，總地盤面積約11,505方呎，可重建樓面約6903方呎。

另資料顯示，雖然原業主大幅劈價沽貨，但由於相關人士早於1952年以7.5萬元購入物業，其後多次內部轉讓，持貨70年後，帳面大幅升值逾1.39億元或1866倍。