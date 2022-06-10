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鴨寮街單幢盤喜‧揚 均呎破2萬 小型發展商加入新盤戰 183呎特色戶折實392萬入場

【明報專訊】本月新盤戰持續熾熱，除紅磡必嘉坊‧曦匯、屯門青山公路飛揚等焦點盤蓄勢待發外，小型樓盤亦加入戰圈。從事工程業務的小型發展商喜雋發展，旗下樓花期約13個月的深水埗鴨寮街單幢盤喜‧揚，以折實均呎破2萬元首推32伙，相關呎價與同區半新盤南昌一號的二手呎價相若，開放式戶折實392萬元入場，是繼去年12月、「旺角龍牀盤」雋薈以開放式戶折實入場費338萬元招徠後，半年來最低入場費市區新盤。

明報記者 林可為、張芷君

預計最快明年7月落成的喜‧揚，位處鴨寮街93號，接近楓樹街遊樂場，與近年因為有文青咖啡店進駐而成「打卡」熱點的大南街相距不遠，環境相對較售賣電子產品的鴨寮街尾段清靜。

半年來市區最低入場費新盤

喜‧揚首推的32伙，實用183至391方呎，屬開放式至2房戶，提供最高8%折扣，折實價392萬至765.716萬元，整批折實均呎20,474元，較今年1月同區青山道新盤映築首推折實均呎21,379元低約4%，與同區南昌一號二手均呎2.01萬餘元相若，預計本月中首輪發售。

首批32伙建期計全低於800萬

入場單位為5樓B室，屬實用183方呎開放式設計、連23方呎平台特色戶，折實價392萬元、折實實呎21,421元；至於1房入場單位，為6樓實用297方呎的E室，折實價582.912萬元、折實呎價19,627元。若採建築期付款，最高折扣為7%，與即供付款相差1個百分點；32伙的建築期付款折實價由396.26萬至774萬元，即全部低於800萬元，意味可承做最高九成按保。

喜‧揚由中原地產銷售，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，預料喜‧揚日後呎租高見50至60元；而首推32伙以價單定價計，市值逾1.7億元，設於長沙灣道中國船舶大廈的示範單位即日對外開放。

喜‧揚共提供83伙，包括開放式戶50伙，1房戶16伙，1房連書房戶8伙，2房特色單位9伙，單位實用面積183至429方呎。

建期與即供折扣僅相差1百分點

綜合市場資訊，本月迄今整體新盤成交累錄約280宗，而昨日開展新一輪銷售的恒地（0012）大角嘴利奧坊‧壹隅、碧桂園（2007）九龍城瓏碧，市場消息指兩盤各售出約1伙。至於新地（0016）明日以發價單形式、次輪開售190伙的大埔白石角優景里Silicon Hill（另有8伙明日以招標形式發售），昨日截止認購，初步點算累收逾3000票，超額約15倍，入票人士主要屬上周首輪銷售的向隅客。

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