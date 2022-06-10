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紅磡必嘉坊．曦匯最快今日開價

【明報專訊】新一輪新盤混戰爆發，恒地（0012）紅磡大型項目必嘉坊第1期必嘉坊．曦匯，昨日上載樓書。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，必嘉坊．曦匯涉及324伙，最快今日開價，首批涉約65伙，主打1房戶，定價參考九龍鐵路上蓋物業，以及同系啟德THE HENLEY。

飛揚日內上樓書 最快下周開價

據項目樓書顯示，必嘉坊．曦匯預計關鍵日期2024年3月31日，樓花期長約21個月。單位實用面積180至569方呎，標準戶開放式實用面積202至218方呎，設80伙，佔約25%；1房戶實用面積251至339方呎，設180伙，佔約56%；2房戶實用面積362至369方呎，設40伙，佔約12%。另設24伙特色戶，最細單位是5樓C、D及E室，屬實用180方呎開放式戶，連33方呎平台。至於最大是29樓B室，實用569方呎，連105方呎平台及249方呎天台，3房套房間隔。

另一邊廂，長實（1113）及新地（0016）合作發展的屯門青山公路飛揚，將於24小時內上載樓書至項目網站，最快下周開放設於尖沙嘴港景匯商場內的示範單位。長實高級營業經理楊桂玲表示，項目最快下周公布首張價單，涉及不少於80伙，涵蓋1至3房戶，惟全盤僅設40伙3房單位，首輪料限量推出。

楊補充，飛揚會所命名為「Club Relaxation」，會所連園林面積達12萬方呎，設三大主題園區，共提供超過30項設施，包括25米戶外泳池、佔地1.25萬方呎大草坪、室內運動場、健身室及種植區等。

Prince Central實呎4.45萬破頂

新地九龍太子道西現樓新盤Prince Central新錄大額成交，成交紀錄冊顯示，項目20樓B室，以6008.48萬元招標售出，單位實用面積1351方呎，連46方呎平台及1078方呎天台，4房雙套間隔，折合實呎44,474元，成交價及呎價均創項目新高。Prince Central 累售11伙，套現約1.66億元。

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