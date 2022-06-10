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梁昌家族近1.5億沽愛都大廈 實呎5.1萬雙破頂

【明報專訊】近日入市氣氛好轉，交投原本疏落的屋苑亦有單位以高價易手。中半山指標豪宅屋苑愛都大廈，新錄2座極高層C室易手，單位實用2888方呎，4房雙套間隔，最新以約1.48億元售出，實呎51,247元，成交價及呎價齊創屋苑標準單位新高。

上述單位原業主為恒生銀行創辦人梁昌家族後人，早於1992年以1480萬元購入，持貨約30年，帳面獲利1.332億元或9倍。

除豪宅外，居屋市場亦有持貨多年的業主大賺離場。

德強苑3房未補價21年升3.4倍

世紀21富山地產聯席董事劉倩彤表示，樂富德強苑A座低層6室，實用574方呎，3房間隔、向北望開揚市景，以603.8萬元未補價易手，實呎10,519元。原業主2001年138萬元向房委會未補價購入，持貨21年，帳面獲利456.8萬元或3.4倍。

另外，美聯高級營業經理楊志霖表示，東涌本月至今僅錄5宗成交，指標屋苑映灣園佔3宗，包括12座中層C室，實用563方呎，2房間隔，以730萬元易手、實呎12,966元。原業主2006年以約203.8萬元購入，帳面賺526萬元或2.5倍。

尚翹峰2房3年實蝕一成

不過，市場亦持續錄得零星業主蝕讓離場個案。中原地產分行經理潘重允表示，當中灣仔尚翹峰1座高層B室，實用478方呎，2房間隔、望馬場景，以1180萬元易手、實呎24,686元。

上述單位原業主2019年以1244萬元買入，持貨約3年，帳面蝕64萬元或約5%；連使費計料實蝕逾135萬元或近一成。

西九四小龍之一的荔枝角宇晴軒亦錄實蝕個案。香港置業市務經理（銷售）陳施昶表示，屋苑3座高層A室，實用441方呎2房間隔，最新以830萬元易手、實呎18,821元。

上述單位原業主於2019年3月以約788萬元購入，持貨約3年、額印期滿後轉手，帳面獲利42萬元或約5%；計及使費後，料原業主實際微蝕約3.7萬元離場。

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