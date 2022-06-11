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市建局西營盤項目招標 最高估值16億

【明報專訊】上月共收34份發展意向書的市建局西營盤崇慶里／桂香街發展項目，市建局落實邀請發展商入標競投、7月11日截標；據悉發展商須以「一口價」形式決定，價高者得，當中住宅部分銷售收益逾30億元，須向市建局分紅，首5000萬元分紅比例為20%，及後每增加5000萬元遞增10%，最高分紅比例為50%，按項目總樓面約9.48萬方呎計算，若每呎售價高逾3.16萬元始要分紅。

據悉，有遞交意向書的主要發展商，包括長實（1113）、新地（0016）、恒地（0012）、信置（0083）、會德豐地產、鷹君（0041）等，另中資包括中海外（0688）、保利置業（0119）等。

可建9.5萬呎 每呎地價料最高1.7萬

上述項目地盤面積約1.16萬方呎，預計最高可建樓面約9.48萬方呎。市建局表示，中標者須按發展協議中列明的標準與品質、可持續發展和智能系統的要求。綜合業界估計，項目估值約12.8億至16.1億元，每方呎樓面地價約1.35萬至1.7萬元。

另外，內房雅居樂（3383）透過強拍併購的鰂魚涌多幢公務員合作社，早前再向城規會申請放寬高度限制至142.5米，擬興建兩幢600個住宅單位，總樓面涉約43.58萬方呎，較今年初提出但之後撤回的申請、可建樓面約45.27萬方呎，略為減少1.69萬方呎或3.7%。

雅居樂鰂魚涌項目申放寬高限

據城規會文件顯示，有關地盤位於英皇道992至998號及柏架山道2至16號，及毗連政府土地，總面積約4.8萬方呎，申請人擬以9.063倍地積比率發展，住宅部分擬建兩幢28至35層高大廈，建築物高度由原先120米（主水平基準以上），放寬約19%至142.5米，提供600個平均面積約714方呎的住宅單位，涉總樓面約42.82萬方呎。另設7535方呎非住用樓面，作為會所、幼兒園等設施，即總樓面約43.58萬方呎。

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