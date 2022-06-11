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海翩匯3房4年帳賺46%

【明報專訊】二手市况持續暢旺，將軍澳半新盤海翩匯新錄3房戶成交；香港置業首席分區董事劉浩勤稱，海翩匯第7座中層G室、屬3房連士多房間隔，實用856方呎望海景，原業主叫價1580萬元，累積減價102萬元或6.5%後以1478萬元沽出、實呎17,266元；原業主2018年10月以1011.3萬買入，持貨近4年帳面賺逾466萬元或46%。

另屯門卓爾居本月暫錄約3宗成交，中原地產副分區營業經理葉津榮表示，卓爾居第1座高層A室，屬實用512方呎兩房戶、望運動場景，原業主叫價760萬元，放盤1日獲買家承接，成交價753萬元、實呎14,707元，即僅微減約1%，新買家為上車客；原業主2011年1月以288萬元買入，帳面獲利465萬元，單位期內升值1.6倍。

CCL升0.86% 分析：已消化美加息

另具體反映5月16日至22日二手市况的中原城市領先指數CCL，最新報182.52點，按周升0.86%；CCL（大型單位）報185.17點，創17周即逾4個月新高，按周升0.18%；反映大型屋苑樓價走勢的CCL Mass報183.68點，按周升0.99%；CCL（中小型單位）報182點，按周升1%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，三大整體指數結束兩周連跌，反映5月美國加息半厘的利淡因素已被消化。至於按區域劃分的四大指數，以新界西CCL Mass升幅最大，按周升2.66%至171.88點，升幅為45周、即約11個月以來最大，而數字則創12周新高，反映錦上路站大型新盤柏瓏系列熱賣，帶動新界西樓價率先反彈。

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