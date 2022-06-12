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Silicon Hill次輪價單190伙沽清

【明報專訊】乘新盤市場旺勢，新地（0016）旗下大埔白石角Silicon Hill第1期，昨日次輪銷售，共198伙，其中190伙價單發售，包括首推的開放式戶、折實入場費379萬元起，昨日全數沽清，另有8伙在昨日起招標。據悉，發展商最快今日加推單位，擬於本周內再度推售。另一邊廂，恒地（0012）紅磡必嘉坊．曦匯，昨日正式接受認購，首天收約386票，超額認購4.6倍，據悉最快今日加推，並部署本周發售。

必嘉坊．曦匯首日收票超額逾4.6倍

恒地旗下21個月長樓花、位處紅磡的大型重建項目必嘉坊第1期必嘉坊．曦匯，日前以「後疫情價」、折實均呎23,888元首推68伙，恒基物業代理營業（一）部總經理林達民表示，項目昨日首日對外開放示範單位，參觀人次達3000多人，首日錄得共386票，超額逾4.6倍，正積極準備在短期內加推。

21 BORRETT ROAD沽1伙呎價91896元標準戶新高

另豪宅新盤續旺，據一手銷售資訊網資料顯示，長實（1113）旗下中半山豪宅新盤21 BORRETT ROAD第1期，昨日售出20樓1號，實用面積2945方呎，屬5房連雙套房及儲物室間隔，成交價逾2.7億元，呎價91,896元，創項目標準分層戶新高呎價紀錄。

天鑽花園戶連辣稅實蝕550萬易手

二手市場方面，半新盤罕有錄特色戶大額蝕讓個案。美聯物業營業經理廖雅章稱，大埔天鑽3座地下連花園戶，實用面積1188方呎，3房連套房戶，附設豪裝，另連990方呎花園，最新連租約以1800萬元易手，實呎15,152元。據悉，原業主於去年4月以2090.2萬元向發展商一手購入，單位予以家人居住，惟家人居住數月後，認為單位面積不足夠，遷出單位，同年12月獲家庭客以月租4萬元承租，即買家可享租金回報約2.7厘。原業主因持貨不足3年，出售單位需支付額外印花稅180萬元，連同帳蝕的290.2萬元，以及印花稅約84.02萬元，實際蝕逾550萬元或27%。

MONTARA一房735萬沽出

另自2019年1月起推售的將軍澳日出康城MONTARA，本月陸續額印鬆綁，利嘉閣地產分區經理蔡庭勇表示，MONTARA近日錄1房戶成交，單位為2B座高層E室，實用面積約369方呎，1房套間隔，外望開揚景觀，原業主原開價750萬元，減價15萬元或2%以735萬元易手，實呎19,919元。原業主2019年5月以597.7萬元購入，持貨約3年，轉手帳面賺137.3萬元或23%。

[香港地產]

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