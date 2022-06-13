新地3新界新盤1815伙 下月起登場 必嘉坊‧曦匯兩日收800票 加推68伙

明報記者 容婌維

預計下月起登場的新地3個新界新盤，以NOVO LAND第1A期規模最大、提供824伙，預計明年6月落成，樓花期長約1年；同樣部署未來兩個月內推售的Wetland Seasons Bay第3期，提供384伙，預計明年3月落成，樓花期約9個月。上述兩盤現時均待批預售樓花。

至於提供607伙的Silicon Hill第2A期，早前已獲批預售，預計2024年6月中落成，樓花期長約兩年。雷霆表示，集團正積極籌備樓書，預計第3季推出。

屯門天水圍項目

擬下月起搶灘

事實上，Silicon Hill第1期亦原價加推80伙應市，最快本周末展開第3輪銷售；該批單位實用面積285至578方呎，涵蓋1房至3房戶，維持最高17.5%折扣，折實價540.44萬至1044.62萬元，整批折實均呎為17,641元。

市區盤方面，恒地旗下樓花期長約21個月的紅磡必嘉坊．曦匯，以折實均呎23,968元加推68伙，較首批單位加價1%至1.5%。恒基物業營業（一）部總經理林達民指出，項目最快本周末開售，預計開售前仍加推單位。截至昨晚8時，項目2日累收800票，以2張價單共136伙計超額約5倍。

必嘉坊．曦匯加推單位

最多提價1.5%

必嘉坊．曦匯加推的68伙，實用面積202至362方呎，涵蓋開放式至2房單位，維持5%最高折扣，折實價496.66萬至890.05萬元。抽出2號價單的個別加推單位，與1號價單同類單位比較，提價幅度近1%。

以第2號價單新推22樓D室為例，屬實用面積202方呎開放式戶，扣除最高5%直減折扣後，折實價502.74萬元、折實呎價24,888元；相對1號價單相同樓層、同樣向西北望紅磡市區景、毗鄰的實用面積202方呎E室的折實價498.465萬元、折實呎價24,676元，提價幅度為0.9%。

Holborn利奧坊．壹隅

周末銷情不俗

Silicon Hill熱銷帶動，6月一手市場累錄約500宗成交，當中恒地系旗下港島東The Holborn、大角嘴利奧坊．壹隅、長沙灣映築，過去兩日合共錄約8宗成交，成績不俗。