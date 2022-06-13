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凱柏峰I映岸 本月蓄勢待發

【明報專訊】恒地（0012）紅磡大型新盤必嘉坊‧曦匯開價後、另外兩大龍頭發展商長實（1113）和新地（0016）合作、位處屯門青山公路的飛揚，預計日內公布具體銷售部署之際，本月下旬市場將聚焦將軍澳日出康城11期凱柏峰I、以及深水埗映岸兩個全新樓盤，共涉854個單位。

日出康城新盤向來被市場人士形容屬「票房保證」，而信置（0083）、嘉華（0173）、招商局置地（0978）合作的日出康城11期凱柏峰I，預計短期可獲批預售樓花。項目樓書、示範單位的搭建工程估計已接近完成階段，一待獲批預售即可出擊。

凱柏峰I六成單位屬2房

事實上，信置營業部集團聯席董事田兆源已預告，凱柏峰I料短期內可獲批預售，示範單位設於奧運站奧海城1期商場。凱柏峰I涉592伙，其中約30%為1房戶，約60%屬2房戶，其餘屬3房戶，項目預計關鍵日期為2024年11月，樓花期約29個月。至於日出康城第11期，全數3期合共提供1880伙。

映岸獲批預售 稍後上樓書

市區方面，香港小輪（0050）與市建局合作、恒基代理銷售的深水埗通洲街映岸，早前已獲批預售，料稍後上載樓書及開價。映岸由兩座26層高住宅組成、提供262伙，單位實用面積約261至570方呎，涵蓋開放式至3房戶，另備特色戶；當中1房、2房戶佔全盤約85%；項目預計關鍵日期為2024年2月，樓花期約20個月。

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