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戴德梁行看好數據中心回報穩 吸引投資者

【明報專訊】社會各行各業邁向數碼化，帶動數據中心產業發展，全球在建的數據中心數量亦持續攀升。香港因具備完善網絡設施及良好營商環境，受營運商及投資者歡迎。戴德梁行表示，數據中心在香港的需求，擁有可觀增長勢頭，預計其租值按年可增加3%至4%；正因為回報穩定及可觀，有關項目相信仍屬投資者熱選的投資項目。

數據中心租金

按年料增逾3%

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝接受訪問時表示，本港近年數據中心的買賣成交穩定，根據該行統計，數據中心產業在發展之初冒起時、即約2018年，亞太區涉及數據中心的交易共約22.26億美元（約173.63億港元），而香港相關交易佔12.21億美元（約95.23億港元），佔比約55%。

至2021年，全年亞太區數據中心的交易共涉16.4億美元（約127.92億港元），而本港佔約4.4億美元（折合約34.32億港元），佔比約27%。

港網絡完善電費相宜

利行業發展

蕭亮輝分析，本港擁有利好數據中心發展的條件，例如擁有完備的網絡設施和軟件配套，電費水平比周邊國家和地區相宜，再加上良好的營商環境、以及低稅率優勢，對發展數據中心甚有利。

他續稱，本港數據中心產業市場中，同時包括投資者及營運商，而相關土地匱乏，令營運中的數據中心更具價值。

他舉例，今年上半年最矚目的數據中心成交，是由美資基金Nuveen旗下Asia Pacific Cities Fund（APCF），以約29億元、呎價1.09萬元，購入葵涌貨櫃碼頭路集運中心全幢。

翻查資料，嘉民物流自2007年以3.1億元購入該廈，至今已3度轉手，每次轉手做價均上漲，最新成交呎價更創區內工廈呎價新高，原因是項目屬已落成的數據中心，毋須額外投放資金作改劃及重建等。

蕭預計，未來數據中心租金按年可增加3%至4%，表現可望優於其他工商物業，相信數據中心仍屬投資者的熱選投資。

籲政府電企配合工廈轉型

事實上，市場對數據中心的需求日益增長，港府容許合資格工廈，可透過免繳豁免書費用，將工廈部分改作數據中心用途，又或是透過修訂地契，重建成高端數據中心。

然而，蕭亮輝認為，本港大部分工廈未達相關標準，即使工廈在樓高、承重量等達到數據中心要求，但電源供應及配置上未必能配合，特別是荃灣、葵涌等地區，情况相對嚴重，因此，政府和電力公司需作出相應配合，始能突破現時的樽頸情况。

明報記者 張芷君

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