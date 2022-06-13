moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

上月甲廈空置率9.8% 7個月新高

【明報專訊】雖然近期第五波疫情回穩，但商廈市場復蘇步伐仍緩慢。美聯工商舖研究部發表最新報告指出，5月份整體甲級商廈空置率連續3個月錄得上升，最新報9.8%，見近7個月新高；其中上環、中環甲級商廈空置率分別為9.6%和8%，東九龍更高達15.2%。

東九龍15.2%重災

美聯工商舖營運總監兼商業部董事翁鴻祥表示，雖然第五波疫情減退，但企業對承租寫字樓的態度仍審慎，令空置率仍然偏高，同時令租金、售價持續受壓。

他續指，近日疫情似有反彈迹象，加上中港通關前景未明朗，相信寫字樓市場在短期內仍然難以快速反彈。

報告續稱，5月份甲級、乙級商廈整體售價，分別按月跌2%及0.9%，當中中環甲級商廈平均呎價，按月下挫10.7%，最新呎價跌至29,663元。

另外，5月份甲級、乙級商廈的整體租金，按月亦錄跌幅，分別按月跌0.5%及0.4%；其中金鐘一帶甲廈的租金，仍彈升乏力。

不過，5月錄得的商廈買賣中，不乏涉逾億元大手成交；最受矚目的是資深投資者紀寶，以約5億元沽出尖沙嘴國際商業信貸銀行大廈多層，涉樓面約38,514方呎，平均呎價約12,982元。

葵涌工作室項目呎售1.04萬

另外，葵涌工作室項目傲晴錄得成交；中原（工商舖）工商部副分區營業董事黃國權表示，成交單位為06室，面積約213方呎，成交價222萬元、呎價1.04萬元，買家從事中港兩地工程業務。

傲晴位於葵涌葵昌路美和工業大廈13樓全層，提供27個工作室，面積約181至321方呎。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款