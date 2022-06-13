moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

第一城3房608萬沽 業主實蝕近百萬

【明報專訊】大埔白石角新盤Siliocn Hill次輪沽清190伙，加上紅磡必嘉坊．㬢匯即將開售，凍結大批二手購買力。中原地產統計，十大屋苑過去兩日僅錄7宗成交，按周跌9宗或56%，見14周新低，個別指標屋苑甚至錄得蝕讓。

以沙田第一城為例，過去周末僅錄約1宗成交，為24座低層E室，實用面積447方呎3房間隔。中原地產資深區域營業董事黎宗文表示，單位新近以608萬元易手、實呎13,601元。原業主2018年4月以668萬元買入，持貨4年，帳面蝕60萬元或約9%，若連使費計，原業主估計要實蝕逾97.8萬元或近15%離場。

美孚原則4房1398萬易手

低市價5%

荔枝角老牌屋苑美孚新邨，亦有業主蝕使費套現離場。美聯物業高級區域營業董事吳志輝指出，美孚新邨6期蘭秀道44號極低層B室，實用面積1110方呎、原則4房間隔、望街景，原業主去年9月叫價1650萬元放盤，累減252萬元或約15%後，最新以1398萬元成交、實呎12,595元，較低市價約5%。原業主2018年3月以1360萬元購入，持貨4年，帳面雖獲利38萬元或約3%，惟計及使費，料實蝕逾40萬元或約3%。

新盤搶客

十大屋苑周末成交跌56%

據中原統計，十大屋苑過去2日錄約7宗成交， 按周跌56%，當中5個屋苑零成交，包括紅磡黃埔花園、鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城及將軍澳新都城。

睿峰首錄租務成交

2房呎租44元

租賃市場方面，近日陸續交樓入伙的長沙灣睿峰，新錄得首宗租務成交。香港置業區域董事方文偉表示，睿峰東翼中層F室，屬實用面積408方呎2房間隔，新近以月租1.8萬元租出，實呎租金約44元；業主去年1月以931.1萬元購入，現享租金回報率約2.3厘。方補充，睿峰現有約40個放租盤，涵蓋開放式至3房單位，入場叫租由1.28萬元起。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款