第一城3房608萬沽 業主實蝕近百萬

以沙田第一城為例，過去周末僅錄約1宗成交，為24座低層E室，實用面積447方呎3房間隔。中原地產資深區域營業董事黎宗文表示，單位新近以608萬元易手、實呎13,601元。原業主2018年4月以668萬元買入，持貨4年，帳面蝕60萬元或約9%，若連使費計，原業主估計要實蝕逾97.8萬元或近15%離場。

美孚原則4房1398萬易手

低市價5%

荔枝角老牌屋苑美孚新邨，亦有業主蝕使費套現離場。美聯物業高級區域營業董事吳志輝指出，美孚新邨6期蘭秀道44號極低層B室，實用面積1110方呎、原則4房間隔、望街景，原業主去年9月叫價1650萬元放盤，累減252萬元或約15%後，最新以1398萬元成交、實呎12,595元，較低市價約5%。原業主2018年3月以1360萬元購入，持貨4年，帳面雖獲利38萬元或約3%，惟計及使費，料實蝕逾40萬元或約3%。

新盤搶客

十大屋苑周末成交跌56%

據中原統計，十大屋苑過去2日錄約7宗成交， 按周跌56%，當中5個屋苑零成交，包括紅磡黃埔花園、鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、藍田麗港城及將軍澳新都城。

睿峰首錄租務成交

2房呎租44元

租賃市場方面，近日陸續交樓入伙的長沙灣睿峰，新錄得首宗租務成交。香港置業區域董事方文偉表示，睿峰東翼中層F室，屬實用面積408方呎2房間隔，新近以月租1.8萬元租出，實呎租金約44元；業主去年1月以931.1萬元購入，現享租金回報率約2.3厘。方補充，睿峰現有約40個放租盤，涵蓋開放式至3房單位，入場叫租由1.28萬元起。