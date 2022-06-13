青怡花園均呎維持1.5萬水平

明報記者 容婌維、張芷君

青怡花園現有約40個放盤，2房戶叫價由530萬元起。中原地產高級區域營業經理陳輝麟表示，青怡花園新近錄得7座高層A室成交，實用343方呎，2房間隔，原業主今年1月開價610萬元放盤，期後多次減價，累減75萬元或12%後，最終以535萬元沽出，實呎15598元；原業主於2009年10月以160萬元買入，持貨逾12年轉售，帳面獲利375萬元，單位期內升值2.3倍。

柏瓏向隅客920萬購朗8三房

至於今季推出新盤之中，早前推出的元朗錦上路站柏瓏系列，搶走不少上車客購買力，近日向隅客陸續回流至同區二手市場覓盤。美聯物業助理區域經理張國成表示，元朗半新盤朗屏8號第1座高層J室，實用面積598方呎，3房間隔，新近獲柏瓏向隅客斥資920萬元承接，實呎15385元；原業主2016年10月以776.1萬元一手購入，持貨近6年，帳面獲利143.9萬元或約18.5%。

個別二手業主需減價出貨，於2019年高位入市、今年陸續額印稅鬆綁的單位，更難免需蝕讓易手。世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，北角老牌屋苑城市花園第2座高層G室，屬實用約783方呎3房間隔、望園景，新近以1312萬元易手，實呎16756元。

原業主2019年3月以約1390萬元購入，持貨3年、剛額印稅鬆綁，現轉手帳面蝕78萬元或約6%；若連同其他各項使費計，估計原業主或要實蝕近160萬元離場，實際蝕幅約12%。

城市花園3房沽貨料損手12%離場

抗跌力較強的豪宅屋苑亦未能倖免，九龍站天璽彗鑽璽中高層D室，實用面積672方呎2房戶；市場消息稱，單位近日以2246萬元易手，實呎33423元；原業主2018年以約2450萬元購入，持貨約4年，帳面蝕讓約204萬元或約8%；若連同使費計，原業主料需實蝕逾355萬元或約14%。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[二手放大鏡]