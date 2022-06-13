青怡花園均呎維持1.5萬水平

【明報專訊】發展商加快推盤步伐，近月一手市盤「盤接盤」應市，攤薄二手購買力。青衣青怡花園近月交投減慢，交投量較年初減少超過一半。區內代理表示，青怡花園樓齡較舊，在新盤貼市價開盤搶客的情况下，業主需要減價才能沽貨。事實上，隨業主減價沽貨，青怡花園均呎近月亦有所回落，代理預計屋苑短期內做價偏軟，平均實呎料將維持1.5萬至1.6萬元水平。
青怡花園現有約40個放盤，2房戶叫價由530萬元起。中原地產高級區域營業經理陳輝麟表示，青怡花園新近錄得7座高層A室成交，實用343方呎，2房間隔，原業主今年1月開價610萬元放盤，期後多次減價，累減75萬元或12%後，最終以535萬元沽出，實呎15598元；原業主於2009年10月以160萬元買入，持貨逾12年轉售，帳面獲利375萬元，單位期內升值2.3倍。
至於今季推出新盤之中，早前推出的元朗錦上路站柏瓏系列，搶走不少上車客購買力，近日向隅客陸續回流至同區二手市場覓盤。美聯物業助理區域經理張國成表示，元朗半新盤朗屏8號第1座高層J室，實用面積598方呎，3房間隔，新近獲柏瓏向隅客斥資920萬元承接，實呎15385元；原業主2016年10月以776.1萬元一手購入，持貨近6年，帳面獲利143.9萬元或約18.5%。
個別二手業主需減價出貨，於2019年高位入市、今年陸續額印稅鬆綁的單位，更難免需蝕讓易手。世紀21北山地產營業董事嚴智贇表示，北角老牌屋苑城市花園第2座高層G室，屬實用約783方呎3房間隔、望園景，新近以1312萬元易手，實呎16756元。
原業主2019年3月以約1390萬元購入，持貨3年、剛額印稅鬆綁，現轉手帳面蝕78萬元或約6%；若連同其他各項使費計，估計原業主或要實蝕近160萬元離場，實際蝕幅約12%。
抗跌力較強的豪宅屋苑亦未能倖免，九龍站天璽彗鑽璽中高層D室，實用面積672方呎2房戶；市場消息稱，單位近日以2246萬元易手，實呎33423元；原業主2018年以約2450萬元購入，持貨約4年，帳面蝕讓約204萬元或約8%；若連同使費計，原業主料需實蝕逾355萬元或約14%。
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