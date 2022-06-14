必嘉坊．曦匯周六首輪開售182伙 昨第二度加推46伙 個別加價逾2%

明報記者 陳寶恩

近期九龍焦點新盤的必嘉坊．曦匯昨日第二度加推，涉及46伙，單位實用面積270至369方呎，包括1房至2房間隔。維持最高5%樓價折扣，折實價623.2萬至897.845萬元，折實實呎22,662至25,080元，折實均呎23,998元，比首張價單23,888高約0.5%。是次售價及呎價最低單位為6樓B室，屬實用面積275方呎1房間隔，折實價623.2萬元，折實實呎22,662元。

3日累收逾千票 超額4.5倍

對比新舊價單個別1房戶價錢，3號價單的28樓J室，實用270方呎1房，望內園景，折實價677.16萬元，折實實呎25,080元；比前一日開價的2號價單中，毗鄰的K室，面積、間隔、坐向同一樣，折實價661.675萬元，折實實呎24,506元，高出約2.3%。

項目昨晚推出首個銷售安排，周六早上9時於尖沙嘴美麗華廣場開售182伙，全數以價單發售，包括28伙開放式、128伙1房及26伙2房戶。開售當日分A及B組揀樓，A組買家可選購2至4伙，B組則可購1至2伙。本周五中午12時截票，同日下午3時抽籤。

HOLBORN利奧坊．壹隅

周五賣10伙

至於恒地營業（二）部兩新盤亦有新部署，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，筲箕灣道THE HOLBORN將於周五開售5伙，包括開放式至2房，實用221至452方呎，折實價641.6萬至1347萬元，折實實呎28,197至29,801元。而同系大角嘴利奧坊．壹隅同日開售5伙，實用206至264方呎，折實價483.5萬至606.1萬元，折實實呎價22,663至23,473元。

一手豪宅見承接力，其中華懋薄扶林碧麗軒低座2樓及3單位16室，實用1527方呎、連669方呎平台及75方呎天台，3房3套間隔，連1個車位透過招標以6438萬元售出，實呎42,161元。碧麗軒累售5伙，吸金逾3.53億元。

此外，億京旗下已屆現樓的白石角海日灣II，亦透過招標以1692.9萬元，售出第8座17樓A室，屬實用1070方呎、3房間隔，實呎15,821元。