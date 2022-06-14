moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 企業天地 創科新經濟 行銷新意思 企業營商 數碼營銷 卓越財經大獎2022

報章內容

必嘉坊．曦匯周六首輪開售182伙 昨第二度加推46伙 個別加價逾2%

【明報專訊】新盤氣氛熾熱，恒地（0012）紅磡大型重建項目必嘉坊第1期必嘉坊．曦匯，自上周五（10日）開價後，過去兩日兩度加推，昨日第二度加推，3號價單涉及46伙，折實均呎近2.4萬元；實用275方呎1房單位折實623.2萬元入場，折實實呎22,662元。對比新舊價單，個別1房戶加價逾2%（見表）。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，項目落實周六首輪開售182伙，全數折實價低於1000萬元；過去3日收逾1000票，超額認購4.5倍。

明報記者 陳寶恩

近期九龍焦點新盤的必嘉坊．曦匯昨日第二度加推，涉及46伙，單位實用面積270至369方呎，包括1房至2房間隔。維持最高5%樓價折扣，折實價623.2萬至897.845萬元，折實實呎22,662至25,080元，折實均呎23,998元，比首張價單23,888高約0.5%。是次售價及呎價最低單位為6樓B室，屬實用面積275方呎1房間隔，折實價623.2萬元，折實實呎22,662元。

3日累收逾千票 超額4.5倍

對比新舊價單個別1房戶價錢，3號價單的28樓J室，實用270方呎1房，望內園景，折實價677.16萬元，折實實呎25,080元；比前一日開價的2號價單中，毗鄰的K室，面積、間隔、坐向同一樣，折實價661.675萬元，折實實呎24,506元，高出約2.3%。

項目昨晚推出首個銷售安排，周六早上9時於尖沙嘴美麗華廣場開售182伙，全數以價單發售，包括28伙開放式、128伙1房及26伙2房戶。開售當日分A及B組揀樓，A組買家可選購2至4伙，B組則可購1至2伙。本周五中午12時截票，同日下午3時抽籤。

HOLBORN利奧坊．壹隅

周五賣10伙

至於恒地營業（二）部兩新盤亦有新部署，恒基物業營業（二）部總經理韓家輝表示，筲箕灣道THE HOLBORN將於周五開售5伙，包括開放式至2房，實用221至452方呎，折實價641.6萬至1347萬元，折實實呎28,197至29,801元。而同系大角嘴利奧坊．壹隅同日開售5伙，實用206至264方呎，折實價483.5萬至606.1萬元，折實實呎價22,663至23,473元。

一手豪宅見承接力，其中華懋薄扶林碧麗軒低座2樓及3單位16室，實用1527方呎、連669方呎平台及75方呎天台，3房3套間隔，連1個車位透過招標以6438萬元售出，實呎42,161元。碧麗軒累售5伙，吸金逾3.53億元。

此外，億京旗下已屆現樓的白石角海日灣II，亦透過招標以1692.9萬元，售出第8座17樓A室，屬實用1070方呎、3房間隔，實呎15,821元。

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款