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薈藍開放式戶買家 不足半月撻訂蝕25萬

【明報專訊】新盤混戰如火如荼，但同時亦有買家選擇放棄上會，撻訂離場。據本報統計，新盤市場本月至今，暫錄約11宗撻訂或取消交易個案。其中宏安地產（1243）旗下預計今年底入伙的青衣薈藍，新錄一宗撻訂。

據成交紀錄冊顯示，薈藍19樓B01室，屬實用面積207方呎開放式間隔，本月3日以501.1萬元成交，實呎24,208元。買家選用建築期付款，料已付5%樓價為訂金，最新顯示交易於簽訂臨約後未有進展，料損失約25萬元。

珺瓏灣2房撻大訂 買家蝕逾30萬

此外，恒大（3333）旗下已屆現樓的屯門掃管笏恆大．珺瓏灣第2期錄買家撻大訂離場。據成交紀錄冊顯示，單位為2期3座21樓R室，實用面積372方呎、2房間隔，買家原於去年2月以640.8萬元購入、實呎17,226元，當時選用建築期付款，並選用發展商九成一按。及後同年10月，買家放棄申請發展商按揭，樓價降至612.8萬元、實呎16,473元。不過，交易最新顯示已終止，買家料撻大訂，遭沒收樓價5%訂金，涉約30.64萬元。雖然珺瓏灣2期錄撻訂個案，但項目1期同日錄得新成交。珺瓏灣1期昨日以招標形式售出2座9樓A室，屬實用面積798方呎、3房連儲物室間隔，成交價1027萬元，實呎12,780元，買家採用45天成交期。珺瓏灣1期本月至今暫沽兩伙，套現逾1413萬元。

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